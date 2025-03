Uomini e Donne: Chi è Nicole Santinelli? Età, Instagram, Mario Cusitore. Tutto sull'ex Tronista

News VIP

Conosciamo meglio Nicole Santinelli, l'ex tronista di una edizione passata di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Nicole Santinelli

Nicole Santinelli è nata nella Capitale, a Roma, il 27 novembre del 1993; quindi è del segno del Sagittario, ed ha da poco compiuto 31 anni, ma quest'anno ne compirà 32 anni. Terminati gli studi, ha iniziato a lavorare come responsabile clienti ed assistente produttore; poi, è diventata account manager di un'azienda di informatica e parallelamente anche social media manager di un noto ristorante romano.

Nicole ha diverse passioni, soprattutto legate al mondo dello sport. Tra i suoi principali interessi, infatti, ci sono il nuoto e l'arrampicata, ma anche i motori. Tuttavia, come si evince da ciò che pubblica sul suo profilo Instagram ufficiale, @nicole___santinelli, che al momento conta quasi 72.000 follower, le piace viaggiare ed uscire con gli amici, specialmente per divertirsi con gli amici.

Nella stagione televisiva 2022/2023, Nicole è stata scelta per essere la nuova tronista di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al termine del suo turbolento percorso, la sua scelta è ricaduta sul corteggiatore Carlo Alberto Mancini. I due sembrano essere molto affiatati, però, purtroppo, una volta usciti dalla trasmissione, la loro storia d'amore ha avuto vita breve. Stando a quanto hanno dichiarato i diretti interessati, le differenze caratteriali non hanno consentito loro di portare avanti la relazione amorosa.

Ad oggi, si è tornato a parlare di Nicole proprio nello studio di Uomini e Donne a causa di una segnalazione che la vedeva protagonista insieme all'ormai ex cavaliere del parterre maschile del Trono Over, il tanto discusso Mario Cusitore. All'opinionista Gianni Sperti è arrivata una segnalazione da parte di una signora che avrebbe visto Nicole e Mario scambiarsi un bacio all'interno di un locale della Capitale; lui ha subito negato, mentre lei, contattata telefonicamente, ha confermato senza battere ciglio che, in effetti, tra di loro c'è stata questa effusione, però niente di più. A quel punto, lui ha deciso di lasciare il programma.

