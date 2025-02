Uomini e Donne, anticipazioni Mario Cusitore fuori dal programma: arriva segnalazione con una nota ex tronista

News VIP

Oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni

Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Cusitore ha dovuto abbandonare il programma

Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, il cavaliere Mario Cusitore ha dovuto abbandonare il programma a seguito di una segnalazione che ha scatenato un acceso dibattito in studio. Secondo quanto riportato, Mario sarebbe stato avvistato in una discoteca mentre si scambiava un bacio con l'ex tronista del programma, Nicole Santinelli. ( ex protagonista del dating show che durante il suo percorso aveva scelto il corteggiatore Carlo Alberto Mancini).

Per fare chiarezza sulla vicenda, la produzione ha deciso di contattare telefonicamente la diretta interessata, Nicole, che senza esitazioni ha confermato l'accaduto, confermando di aver baciato Mario quella sera. Questo ha scatenato una forte reazione in studio, dove Gianni Sperti ha attaccato duramente il cavaliere, accusandolo di non essere stato sincero nel suo percorso all'interno del programma. La situazione è rapidamente degenerata e, tra le critiche sempre più incalzanti, Mario ha deciso di lasciare lo studio.

Passando al trono classico, il tronista Gianmarco Steri ha portato in esterna la corteggiatrice Cristina, ma al rientro in studio non ha nascosto il suo disappunto riguardo all'atteggiamento della ragazza. Secondo Gianmarco, Cristina non gli avrebbe dimostrato un reale interesse e, durante il confronto con lei, ha espresso chiaramente i suoi dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti. Sebbene la corteggiatrice abbia provato a spiegare il proprio punto di vista, il tronista ha ribadito di percepire un coinvolgimento troppo debole da parte sua, lasciando intendere che il loro percorso potrebbe presto giungere a un bivio.

Per quanto riguarda il Trono Over, un'altra relazione è giunta al capolinea. Giuseppe ha deciso di interrompere la conoscenza con Sabrina, ritenendo che tra loro mancasse la giusta sintonia. Il cavaliere ha spiegato che, dal suo punto di vista, la loro frequentazione era arrivata a un livello di compatibilità del 70%, ma che non intravedeva la possibilità di raggiungere un'intesa totale. Questo ha dato il via a un'accesa discussione a centro studio, con entrambi i protagonisti intenti a difendere le proprie posizioni. L’atmosfera è stata carica di tensione e il dibattito ha coinvolto anche gli opinionisti, che hanno cercato di comprendere meglio le motivazioni di Giuseppe e il punto di vista di Sabrina.

