Uomini e Donne: Chi è Cosimo Mino Dadorante? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari

Scopriamo qualcosa in più su Cosimo Mino Dadorante, uno dei corteggiatori dell'opinionista e tronista di Uomini e Donne Tina Cipollari!

Conosciamo meglio Cosimo Mino Dadorante, uno dei corteggiatori della tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Tina Cipollari, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Cosimo Mino Dadorante

Chi è Cosimo, uno dei corteggiatori della celebre opinionista, ormai anche tronista, Tina Cipollari? Conosciamo meglio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale attraverso qualche interessante curiosità che lo riguarda!

Cosimo Dadorante, detto Mino, ha 47 anni, quindi è nato nel 1977, ed è di origini pugliesi. Attualmente vive a Mesagne, in Puglia, dove lavora; infatti, è un imprenditore: è il direttore di un ente di formazione professionale, Genesis Mesagne.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @mino_dadorante, e al momento conta circa 380 follower. Probabilmente, questo numero è destinato a crescere, visto che ormai è uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne. Dadorante sta corteggiando Tina, che oltre ad essere opinionista del programma è anche tronista. All'interno della trasmissione, così come sui social, fa sfoggio della sua situazione economica decisamente agiata. Il cavaliere, che posta foto delle sue automobili di lusso e delle sue belle vacanze al mare, sta provando a far breccia nel cuore della Cipollari regalandole cene, gioielli e viaggi, ma al tempo stesso con la sua simpatia travolgente. La donna ha dichiarato:

Cosimo, tu mi trasmetti questa allegria quando arrivi. Devo dire che, al di là della posizione economica, per me il carattere di un uomo è fondamentale. Lui riesce davvero a mettermi di buon umore.

D'altra parte, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che, alla fine, Tina e Cosimo sono partiti insieme per Parigi, meta scelta dall'opinionista per fare shopping sfrenato di lusso. Restiamo quindi in attesa di scoprire come sarà andato il loro viaggio nella città dell'amore!

