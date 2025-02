Uomini e Donne, anticipazioni: Tina andrà a Parigi con Cosimo

News VIP

Ieri, martedì 18 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffudse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Claudia e Giorgio escono insieme

Claudia e Giorgio hanno deciso di uscire insieme dal programma per approfondire la loro conoscenza in un ambiente più intimo e lontano dai riflettori.

Nel frattempo, Sabrina ha scritto una lettera a Giuseppe, esprimendo il suo sconforto e la sua incredulità riguardo alla decisione del cavaliere di chiudere la relazione. Non si capacita del motivo per cui Giuseppe abbia scelto di porre fine a ciò che sembrava essere un percorso d’amore promettente. Sabrina ha annunciato che usciranno insieme per chiarirsi e per parlare apertamente, cercando di trovare una risposta a questo mistero sentimentale.

Gemma Galgani la situazione è altrettanto movimentata. Sono scesi i due corteggiatori che la protagonista sta conoscendo. Con uno di loro, identificato come Valter, la situazione non ha preso la piega sperata: nonostante un’uscita organizzata per una sera, il feeling non è scattato affatto. Valter, infatti, ha dichiarato con fermezza che non le è piaciuto, evidenziando come, in questo ambiente di incontri, le affinità possano essere estremamente variabili.

Nel parterre, Giulia è rimasta presente, consolidando il suo interesse dopo essere scesa precedentemente per Giorgio, segnale che alcuni legami continuano a essere forti nonostante le dinamiche in continuo mutamento. Nel frattempo, Barbara De Santi ha preso una decisione definitiva interrompendo la conoscenza con il cavaliere con cui stava uscendo, chiudendo così un capitolo che non aveva prodotto i risultati sperati. Per Agnese De Pasquale, invece, la serata si è distinta per l'arrivo di due uomini, che lei ha deciso di tenere, dimostrando una certa volontà di esplorare nuove possibilità senza escludere nessuno a priori.

Per quanto riguarda il trono classico, Gianmarco Steri ha organizzato due esterne, una con Nadia e l’altra con Cristina. Dopo le due uscite , in studio è stata presa la difficile decisione di eliminare due corteggiatrici, mandandole a casa.

Sul fronte del Trono di Tina Cipollarii le novità non mancano: è stato portato in esterna Cosimo e stanno programmando un entusiasmante viaggio a Parigi. Il giorno di San Valentino, l'imprenditore ha portato a Tina 72 rose rosse, un gioiello e la Tour Eiffel, il simbolo della città dove intende portarla per trascorrere insieme alcuni giorni in Spa e una cena al Moulin Rouge,

