Uomini e Donne, Raffaella Scuotto annuncia l’addio a Brando Ephrikian: "Ferite troppo profonde, il cuore a pezzi"

La storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, una delle coppie più seguite e amate della scorsa edizione di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo mesi di alti e bassi, indiscrezioni e momenti di apparente ritrovata armonia, è stata proprio l’ex corteggiatrice a confermare la rottura attraverso un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati

Raffaella ha voluto raccontare la fine della relazione, scegliendo di condividere il dolore e la consapevolezza di una decisione difficile ma inevitabile:

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti, e non è così che un amore va vissuto.”

Una riflessione lucida su un amore che aveva acceso grandi speranze, ma che, col tempo, si è consumato sotto il peso delle difficoltà. Raffaella ha voluto chiarire di non voler alimentare polemiche o fare la vittima, consapevole delle voci che l’hanno spesso accompagnata da quando è uscita dal programma:

“Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà: ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’. Chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi.”

I presunti tradimenti e le continue incomprensioni, mai realmente confermati ma spesso sussurrati nel mondo dei social, potrebbero aver contribuito a incrinare definitivamente il rapporto. In ogni caso, Raffaella non cerca colpevoli, ma si assume con maturità la responsabilità delle sue scelte:

“Probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre. Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali.”

Con grande sincerità, l’ex corteggiatrice ha anche confessato di sentirsi in colpa, ma non per la fine del rapporto, quanto per il dolore provocato a chi le stava accanto:

“Mi sento in colpa? Assolutamente sì, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi. Ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore, perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti, e se questo è venuto a mancare, la colpa è di entrambi, è sempre al 50%.”

Nonostante la separazione, Raffaella lascia spazio al rispetto e all’affetto che l’hanno legata a Brando:

“Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato.”

