Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi lancia una stoccata contro Brando Ephrikian: "Serate in discoteca durante il trono"

Continua il botta e riposta a distanza tra Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto: l'ex corteggiatrice ha accusato l'ex tronista di aver frequentato diverse ragazze e aver fatto serate in discoteca durante il percorso.

Beatriz D'Orsi ha deciso di lanciare una pesante stoccata contro Brando Ephrikian, ex tronista della precedente edizione di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice ha postato una storia sui social, nella quale ha rivelato che da alcune fonti aveva saputo che durante il percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi il tronista trevigiano avesse trascorso serate in discoteca in compagnia di altre ragazze.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi lancia una stoccata a Brando Ephrikian

Beatriz D'Orsi non le ha mandate a dire e in un intervento sui social ha deciso di la sua sulle voci che hanno iniziato a circolare su Brando Ephrikian, il tronista per il quale era scesa al centro studio di Uomini e Donne. Il trevigiano le ha preferito la corteggiatrice Raffaella Scuotto, con la quale, ancora oggi, ha una storia d'amore che procede a gonfie vele, nonostante gli alti e bassi. Di recente, Raffaella ha deciso di intervenire sui social, lanciando una frecciatina a Beatriz e difendendo il fidanzato dalle accuse di tradimento. Ma le sue parole hanno provocato una risposta al vetriolo da parte di Beatriz, che ha replicato sui social alle dichiarazioni dell'ex rivale, non risparmiando critiche a Brando.

Senza peli sulla lingua, Beatriz ha accusato Brando di aver tradito Raffaella e di non essere già stato sincero durante la permanenza a Uomini e Donne, perché avrebbe trascorso diverse serate in discoteca con ragazze che non erano del programma. Beatriz D'Orsi ha esordito dicendo che dopo giorni di silenzio e frecciatine aveva deciso di intervenire e dire la sua, poiché chiamata in causa da persone che l'hanno vissuta nel periodo del trono classico: "Dopo giorni di silenzio e tante domande, penso sia arrivato il momento di fare chiarezza. A distanza di quasi un anno dalla conclusione di un percorso, dopo aver voltato pagina e avendo vissuto anche un fidanzamento lontano dai social, alcune persone vivine a chi avevo conosciuto in quel contesto hanno deciso di contattarmi. Io che ero andata avanti con la mia vita, serenamente, mi sono ritrovata di nuovo tirata in mezzo alla vita di chi, invece di nominarmi a sproposito, avrebbe fatto meglio a concentrarsi sul rispetto per la sua relazione".

La corteggiatrice ha ammesso di aver scelto di parlare, per mettere in chiaro di non essere assolutamente coinvolta nella situazione e che non comprende perché "qualcuno senta il bisogno di inventarsi storie solo per attirare attenzione e mettere gli altri contro".

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica alle parole di Beatriz su Brando?

Nel suo messaggio, Beatriz ha anche dichiarato di aver saputo che l'ex tronista avrebbe trascorso alcune serate in discoteca, fatte di nascosto e "facendosi incappucciare e in compagnia di alcune ragazze". Tutto questo sarebbe avvenuto durante il periodo da tronista, ha proseguito Beatriz, accusando così l'ex tronista di non essere stato trasparente e pulito. "Mi è stato anche detto che, nonostante il tempo passato, continuava a parlare di me (evito di entrare nei dettagli per rispetto)".

Poche ore dopo la pubblicazione delle stories di Beatriz, a replicare alle parole dell'ex corteggiatrice è intervenuta Raffaella Scuotto: la scelta di Brando ha deciso di adottare un atteggiamento ironico, postando il commento di un hater che l'accusa di "essere una cornuta" e al quale ha risposto "dai rendiamola felice" a cui ha poi aggiunto un altro messaggio, che è sembrata una diretta frecciatina a Beatriz.

Nelle sue storie, infatti, l'ex corteggiatrice e scelta di Brando ha pubblicato una sua foto con la didascalia: "Non sapevo che le mie corna disturbassero così tanta gente. Scritto da Raffaella Scuotto".

