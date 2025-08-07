Uomini e Donne, Barbara De Santi sparita dai social da 50 giorni, con Ruggero è finita per sempre?

News VIP

Cosa succede tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea? La coppia del trono over di Uomini e Donne potrebbe essersi lasciata per sempre.

Cosa succede tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea? La coppia del trono over di Uomini e Donne ha lasciato il programma di Maria De Filippi più innamorata che mai, con tanto di intervista a Verissimo per parlare della loro love story. Poi un incidente ha coinvolto la sorella di Barbara, lei è sparita dai social e sembra che la relazione con Ruggero si sia conclusa. Ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Barbara assente dai social

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne è nato l’amore tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. Il cavaliere è riuscito a conquistare la dama più burbera e particolare del trono over del dating show di Maria De Filippi che per tanti anni è rimasta sola in cerca del grande amore, senza mai accontentarsi. La coppia si è mostrata molto innamorata, tanto da essere invitata anche nello studio di Verissimo per parlare della loro relazione. Su Instagram, Barbara e Ruggero hanno condiviso tanti momenti insieme, facendo appassionare i fan del dating show di Canale 5.

Poi, circa 50 giorni fa, Barbara ha fatto sapere che sua sorella è stata coinvolta in un grave incidente che ha messo in pericolo la sua salute e si è presa una lunga pausa dai social. Inizialmente il pubblico si è stretto attorno alla dama per questa pessima notizia, sperando che tutto si risolvesse per il meglio per entrambe, poi ha iniziato a sospettare che questo silenzio assordante sui social fosse dovuto anche alla fine della sua relazione con Ruggero. Nelle ultime settimane, infatti, sono apparse diverse segnalazione sulla rottura tra Barbara e Ruggero e in molti si chiedono cosa sia successo tra loro, dato che neppure il cavaliere si è voluto esprimere sulla questione al momento.

Uomini e Donne, Barbara e Ruggero pronti al confronto in studio?

Da circa cinquanta giorni, ovvero da quando ha fatto sapere che la sorella è rimasta coinvolta in un grave incidente, Barbara De Santi è completamente sparita dai social e il pubblico di Uomini e Donne è preoccupato per lei, ma anche incuriosito dall’idea di capire una volta per tutte se in questo periodo la dama ha messo definitamente fine alla sua relazione con Ruggero D’Andrea. I due protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi non hanno voluto chiarire la situazione al momento, ma c’è una teoria in merito.

A fine agosto si terranno le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà nella seconda metà di settembre 2025 al consueto orario su Canale 5, e si mormora che il silenzio di Barbara sia legato proprio a questo. La dama, infatti, potrebbe tornare nello studio insieme a Ruggero per parlare della loro love story, confermando o negando così la rottura, e nel caso fosse single potrebbe anche tornare a sedere nel parterre del trono over su invito della presentatrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.