Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea si raccontano a Verissimo

La coppia nata nel trono over di Uomini e Donne formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea è stata ospite a Verissimo e ha rivelato come procede la loro relazione.

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono due degli ex protagonisti dell'attuale edizione di Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over hanno lasciato da qualche mese la trasmissione, dopo poche settimane di corteggiamento, poiché hanno subito realizzato quanto fosse potente il sentimento che li unisce. A Verissimo, la coppia ha raccontato come procede la relazione.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea ospiti a Verissimo

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono più innamorati che mai: lo hanno confermato anche nella puntata di Verissimo in cui sono stati ospiti e che è andata in onda nello speciale Le Storie, che sostituisce il talk show di Silvia Toffanin in occasione delle festività di Pasqua. Nella puntata di sabato 19 aprile, infatti, i due ex protagonisti del trono over sono stati ospiti del programma di Canale 5 per raccontare come procede la loro storia a distanza di mesi dall'addio a Uomini e Donne.

La loro frequentazione e decisione di uscire insieme dal parterre ha colto di sorpresa tutti: Barbara sembrava aver rinunciato a trovare l'amore e ogni nuova frequentazione era di brevissima durata, oltre che a concludersi in un disastro. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, la conoscenza con il cavaliere Ruggiero D'Andrea si è rivelata immediatamente diversa: i due hanno mostrato una forte sintonia e Barbara, di natura puntigliosa, non ha trovato difetti nel cavaliere, che a sua volta ha manifestato una grande pazienza verso la dama, rassicurandola anche in studio sui suoi dubbi.

Dopo una sfilata del parterre femminile, Barbara ha sorpreso Ruggiero, chiedendogli di uscire dal programma insieme e, nonostante le malelingue, la coppia è molto affiatata e innamorata.

Uomini e Donne, Barbara e Ruggiero svelano come procede la loro storia

La coppia ha festeggiato da poco un mese da quando ha abbandonato Uomini e Donne: i due, infatti, hanno lasciato il dating show il 7 marzo e a Silvia Toffanin hanno rivelato di essere già pronti a un passo importante, quello di andare a vivere insieme. L'ex dama ha definito l'amore per Ruggiero e la loro storia come una sorta di "miracolo", perché aveva perso ogni speranza di trovare l'amore della sua vita: "Non ho mai creduto ai colpi di fulmine, ci ridevo. Poi è successo a me. Ho fatto sempre delle scelte razionali, mettevo sul piatto la mia età e quello che volevo nella vita. Ma duravano poco le mie storie, non sceglievo con il cuore".

Barbara ha raccontato di aver sempre avuto un carattere spigoloso, colpa di alcune fragilità e ferite nate durante la sua infanzia e dovute a una certa incapacità da parte dei suoi genitori di dimostrarle affetto. Ruggiero, invece, è riuscito subito a farla sentire amata e accolta e con il suo buonumore e la sua leggerezza le ha permesso di innamorarsi e lasciarsi andare: "Barbara mi guarda come nessuna altra donna mi ha mai guardato. Mi ha fatto rinascere. Vorremmo andare a vivere insieme, dobbiamo solo capire se a Desenzano o a Taranto" ha dichiarato emozionato D'Andrea.

