Uomini e Donne, Barbara De Santi e la romantica dedica a Ruggiero D'Andrea: "La mia vita è cambiata"

Con una romantica dedica sui social, l'ex dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha condiviso la felicità trovata con il nuovo compagno, Ruggiero D'Andrea.

Per Barbara De Santi è iniziata una nuova vita: la storica dama del trono over di Uomini e Donne ha infatti trovato l'amore con Ruggiero D'Andrea, cavaliere del programma, con cui ha deciso di uscire dal dating show di Canale 5 per vivere una relazione lontano dalle telecamere. Sui social, l'ex dama ha pubblicato una storia con una tenera dedica per il suo compagno.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e la romantica dedica a Ruggiero D'Andrea

Nel corso della registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne di lunedì 24 febbraio 2025 Barbara De Santi ha lasciato Uomini e Donne con Ruggiero D'Andrea.La dama ha sorpreso il pubblico del dating show di Canale 5 con la sua scelta, ma sembra essere molto felice di questa decisione.

Non solo Barbara e Ruggiero sono stati avvistati insieme in più occasioni, innamorati e intenti a passeggiare per le strade di Roma o al centro commerciale, con atteggiamenti complici e sorridenti, ma la dama si è lasciata andare a una tenera dedica sui social per il cavaliere.

Nelle sue stories Instagram, infatti, la dama ha condiviso uno scatto di sé stessa nel dating show di qualche puntata appena andata in onda e ha scritto: "Non immaginavo che la mia vita sarebbe cambiata dopo pochi minuti" con in sottofondo la canzone di Giorgia,La cura per me.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Barbara De Santi lascia il programma con Ruggiero D'Andrea, ecco chi è il cavaliere

La conoscenza tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea era iniziata da poche settimane e di loro si era parlato poco al centro studio, tanto che sembrava che oltre a un bacio non ci fossero stati ulteriori sviluppi. Tuttavia, a sorpresa, le ultime Anticipazioni hanno svelato che per la dama e il cavaliere del dating show di Canale 5 c'è stato un bellissimo lieto fine.

Ma chi è Ruggiero D'Andrea? Il cavaliere è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: infatti, vi ha preso parte tra il 2018 e il 2020, sempre nel trono over. Tuttavia, all'epoca non ha trovato la persona adatta a lui e ha chiuso la sua esperienza nel dating show da single. Chef di 56 anni e padre di tre figli, Ruggiero ha gestito alcuni locali in passato, ma negli ultimi anni si è dedicato attivamente alla cugina e alla ristorazione, sue grandi passioni.

