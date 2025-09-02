Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: "Stiamo già pensando a un secondo figlio"

News VIP

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori di un bambino: la coppia si è conosciuta negli studi di Uomini e Donne e si è raccontata in un'intervista al magazine del programma.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono una delle coppie più recenti della storia di Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over si sono conosciuti nel corso della stagione 2023/2024 e hanno deciso di uscire insieme dal programma. A distanza di un anno e mezzo dall'addio alla trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi, i due sono diventati genitori di un bambino, Luay.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano: "Vorremmo un altro figlio"

Per Asmaa si tratta del secondo figlio, dopo Fares, nato da una precedente storia. La coppia ha accolto il piccolo Luay solo qualche settimana fa, ma sembrano già pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Eppure, nessuno avrebbe scommesso su di loro: durante il percorso nel trono over, infatti, Cristiano si era guadagnato la reputazione di donnaiolo impenitente, mentre Asmaa sembrava pronta ad abbandonare il programma, poiché non riusciva a fidarsi di nessun cavaliere. Quando la loro frequentazione è iniziata, non sono mancate le critiche verso la coppia, soprattutto da alcune ex fiamme di Cristiano. Ma alla fine, il cavaliere aveva chiesto alla dama di lasciare la trasmissione insieme per costruire il loro sogno d'amore.

Nonostante alcuni alti e bassi, lo scorso inverno la coppia aveva rivelato di essere in attesa di un figlio ed erano arrivati anche in trasmissione per raccontare come procedeva la loro storia. In quell'occasione, inoltre, Cristiano Lo Zupone aveva sorpreso Asmaa Fares con una proposta di matrimonio, commuovendo l'ex dama. Ora che è nato il piccolo Luay, quali sono i piani della coppia? Al magazine ufficiale del dating show, i due ex protagonisti del trono over hanno raccontato che l'arrivo del piccolo ha modificato le loro dinamiche di coppia, ma è stato anche un grande dono. Cristiano desiderava diventare padre da tempo, ma solo trovano la donna giusta ha potuto realizzare questo desiderio: "Ho sempre amato i bambini, in passato ho insegnato tennis ai più piccoli e instauravo con loro un rapporto di grande empatia. In più da quando Asmaa e io stiamo insieme, ho instaurato un feeling speciale con suo figlio Fares, che mi ha fatto un po' da 'tutor' per diventare papà".

Asmaa ha poi rivelato che Cristiano sembra già pronto a vivere nuovamente l'esperienza della paternità e che anche lei non è poi così contraria, dato che ama le famiglie numerose: "Lui non vedrebbe l'ora e anche io sono per le famiglie stra-numerose. Ma bisogna fare un passo alla volta". Anche Cristiano ha concordato, ricordando che c'è anche un matrimonio da organizzare, un "matrimonio con la M maiuscola".

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: dalla crisi alla nascita di Luay

Nel corso dell'intervista, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno anche affrontato le motivazioni che li hanno divisi per alcune settimane. Tra l'estate del 2024 e i primi mesi del 2025, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno vissuto momenti di alti e bassi, oltre che un lungo tira e molla che sembrava dovesse concludersi con una rottura. Invece, la coppia ha superato i momenti difficoltà e ha poi accolto il piccolo Luay.

Sulle liti, Asmaa e Cristiano hanno dichiarato: "Era un periodo in cui non riuscivamo a capirci da un po', bisticciavamo spesso. Tutto è degenerato per una litigata banale in palestra". L'ex cavaliere ha poi aggiunto che l'amore e passione tra loro si rispecchiavano anche nei momenti di litigi e incomprensioni. Anche il loro passato ha avuto un certo peso, ma alla fine, entrambi hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni e dare una possibilità alla loro storia:

"La voglia di vedersi era più forte delle incomprensioni. Siamo riusciti a parlare e abbiamo capito che fondamentalmente non c'era nulla di grave che non andasse. Non ci eravamo traditi, mentiti o mancati di rispetto"

