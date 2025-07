News VIP

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono diventati genitori. Ecco le prime foto insieme al loro bambino.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori: i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno annunciato nelle scorse ore la nascita del loro primo figlio insieme. La coppia si è conosciuta e innamorata all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e, nonostante le iniziali incomprensioni, a distanza di un anno dal loro addio al programma sono più uniti che mai, in procinto di sposarsi e, ora, hanno accolto il loro bambino.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno intrapreso una frequentazione nelle settimane finali dell'edizione 2024 di Uomini e Donne: la dama aveva già chiuso qualche conoscenza, poiché non riusciva a fidarsi completamente dei cavalieri che intendevano corteggiarla, mentre Cristiano si era fatto notare per essere un latin lover ed era stato al centro di un vivace triangolo tra due dame. Tuttavia, con Asmaa, nel giro di poche settimane la situazione era notevolmente cambiata e il cavaliere si era detto innamorato e molto preso da lei. Anche la dama, sorprendendo tutti, aveva ammesso di essersi legata molto a lui e così insieme avevano deciso di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere del programma.

Nel corso dello scorso anno, la loro relazione aveva animato spesso le pagine di cronaca rosa: Asmaa e Cristiano, infatti, avevano vissuto non poche turbolenze, dopo l'idillio iniziale, tanto che la loro storia si era interrotta per diverse settimane. Tuttavia, dopo un periodo di lontananza, i due avevano deciso di riprovarci e avevano svelato che presto sarebbero diventati genitori. Ospiti nel dating show nelle ultime puntate della stagione, Asmaa e Cristiano avevano raccontato come procedeva la loro storia e il cavaliere aveva sorpreso la dama chiedendo la sua mano.

Oggi, domenica 13 luglio, la coppia ha annunciato di aver accolto il loro primo figlio insieme (Asmaa è già madre di un bambino, nato da una precedente relazione).

Uomini e Donne, è nato il figlio di Asmaa e Cristiano: ecco il nome scelto

Sui social, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno annunciato di essere diventati genitori. Nei primi mesi del 2025 la coppia aveva rivelato di essere in attesa del loro primo figlio insieme e a marzo, nel corso di una puntata un cui la dama e il cavaliere sono tornati a Uomini e Donne, Asmaa ha confermato la gravidanza, svelando di aspettare un maschietto e Cristiano le ha chiesto di diventare sua moglie.

L'ex protagonista del dating show ha dato alla luce un bambino nella giornata di venerdì 11 luglio e sui social insieme all'ex cavaliere ne ha dato l'annuncio qualche ora fa con un post. Il bambino si chiama Luay e i due neo genitori si sono detti entusiasti e al settimo cielo:

"11-07-2025, Luay. La nostra famiglia è al completo"

Il post è stato sommerso dai commenti degli amici e di diversi ex protagonisti del programma, che si sono congratulati con i neo genitori per il lieto evento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne