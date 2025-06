Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna sui social e svela come stanno davvero le cose tra lei e Gianmarco Steri

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cristina Ferrara, sbotta sui social e smentisce nuovamente la rottura con Gianmarco Steri: "È tutto ok. Non mi sono lasciata!"

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri continuano a stare al centro del gossip per la loro situazione sentimentale. Infastidita e stanca dai continui pettegolezzi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sbottato sui social e raccontato come stanno realmente le cose tra lei e il romano.

Cristina sbotta sui social e smentisce la rottura con Gianmarco

Gianmarco Steri ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne in compagna di Cristina Ferrara, preferendola alla rivale Nadia Di Diodato. Se inizialmente i due sembravano felici e inseparabili, nell'ultimo periodo si sono mostrati sempre meno insieme. La loro assenza sui social ha fatto storcere il naso a molti fan, che hanno iniziato a pensare una presunta crisi tra i due ex protagonisti dell'ultima stagione del dating show di Canale 5.

A far luce sulla situazione l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante una diretta su TikTok, infatti, Cristina ha colto l'occasione per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e raccontare come procede la sua storia d'amore con Gianmarco lontano dalle telecamere. "Non ci siamo lasciati, sono tutte cavolate quelle che sto leggendo" ha dichiarato la ragazza chiarendo una volta per tutte la sua situazione sentimentale. Parole, però, che non sembrerebbero aver convinto i fan della coppia, ma soprattutto gli esperti di gossip.

La verità di Cristina

Stanca dei continui pettegolezzi sulla sua storia d'amore, Cristina Ferrara ha letteralmente sbottato sui social. Dopo aver chiarito la sua posizione, l'ex corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne si è trovata costretta a intervenire nuovamente per smentire la rottura con Gianmarco Steri, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe entrare nella famosa Casa del Grande Fratello a settembre:

Non mi sono lasciata, ma perché ancora ste cose? Non capisco. Vi ho già risposto su Gianmarco, non ci siamo lasciati, più di questo che vi devo dire? Io non lo so! Lui è ancora all'addio al celibato, quindi non so cosa dirvi, non capisco perché tutta sta cosa...cioè nel senso sono ca**ate, certo che è tutto ok!

Sarà davvero come dice Cristina? Se lei ha rotto il silenzio per rassicurare tutti i fan della neo coppia del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non si può dire lo stesso di Gianmarco. Al momento, infatti, l'ex tronista non ha rilasciato nessuna dichiarazione sui social. Arriverà presto una replica? Staremo a vedere.

