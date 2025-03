Uomini e Donne, arriva la reazione di Diego Tavani all'uscita di Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio dal dating show

News VIP

A qualche giorno dall'uscita di Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio da Uomini e Donne arriva la reazione di Diego Tavani. Ecco cosa ha commentato l'ex cavaliere.

Diego Tavani ha abbandonato il dating show di Uomini e Donne da qualche mese, dopo la delusione per la sua conoscenza con Claudia D'Agostino. Anche quest'ultima ha lasciato da pochi giorni il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma al contrario dell'ex cavaliere, la sua decisione è arrivata perché insieme a Giorgio Edipio ha scelto di vivere il loro amore fuori dal contesto televisivo. A distanza di pochi giorni dalla notizia che Claudia e Giorgio avevano lasciato insieme la trasmissione, è arrivata anche la reazione di Diego: ecco come ha commentato la vicenda l'ex protagonista del trono over.

Uomini e Donne, Diego Tavani commenta l'uscita dal programma di Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio

Poco dopo Natale, Diego Tavani ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. La decisione del cavaliere è giunta dopo aver trascorso alcuni dei giorni delle vacanze natalizie in compagnia di Claudia D'Agostino che, ancora una volta, era parsa titubante circa il futuro della loro relazione. Stanco del continuo tira e molla con la dama del trono over, Diego aveva dichiarato di non nutrire alcun interesse per altre dame e che non vedeva il motivo di restare ancora nel parterre.

A distanza di qualche settimana dal suo addio, il cavaliere è intervenuto a commentare l'uscita di Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio dal dating show: la dama infatti ha intrapreso una frequentazione con il cavaliere partenopeo qualche giorno dopo l'addio a Diego e, nonostante alcune incomprensioni iniziali, i due hanno deciso di portare la loro storia al di fuori della trasmissione, per viversi lontano dalle telecamere. Intervistato da Lollo Magazine, Diego Tavani ha commentato l'addio al parterre over di Claudia e Giorgio.

Il cavaliere aveva già pubblicato qualche frecciatina sui social verso l'ex, sebbene molto velate e, ora, ha detto la sua anche sulla nuova coppia che si è formata: "Penso che abbiano fatto bene ad uscire dal programma, se è quello che desideravano e a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Se penso che durino? Certo, perché non dovrebbero? [...] A Claudia auguro di essere felice e di stare bene".

Uomini e Donne, Claudia e Giorgio: le prime parole dopo l'addio al dating show

L'ex dama di Uomini e Donne, Claudia D'Agostino, ha deciso di uscire dal programma, dopo essersi rimessa in gioco. La sua relazione con Diego Tavani, purtroppo, era stata caratterizzata da molti alti e bassi e si era conclusa con un addio definitivo. Tuttavia, poco tempo dopo l'addio a Diego, la dama aveva intrapreso una relazione con Giorgio Edipio e con lui è scattata la fatidica scintilla. I due, infatti, si sono trovati subito in simbiosi e, nonostante qualche incomprensione e la mancanza di esclusività da parte del cavaliere, la loro frequentazione è proseguita a gonfie vele.

Al punto che, nelle puntate da poco andate in onda su Canale 5, Claudia e Giorgio sono usciti insieme dal programma. Dopo l’addio come nuova coppia ufficiale, ai microfoni di Witty, Claudia ha ammesso di non saper spiegare cosa l’ha legata immediatamente a Giorgio, ma di aver sentito che con lui era tutto naturale, fino a quando ha capito di essere innamorata perché si commuove parlando del loro rapporto. Il cavaliere, invece, ha ammesso che, inizialmente era molto diffidente e che questo suo comportamento nasce da un desiderio di proteggersi ed evitare delusioni, ma Claudia ha abbattuto tutte le sue diffidenze:

"È una sorta di tutela nei miei confronti. Però lei è riuscita, molto più velocemente rispetto a me, ad abbattere questi muri. Io li ho abbattuti pian piano"

