Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma bracca Arcangelo, lui vieta i baci!

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani cotta di Arcangelo, lui vuole conoscere Sabrina Zago.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani si lancia su Arcangelo che annuncia immediatamente che è interessato a Sabrina Zago. Gianmarco Steri fa pace con Nadia Di Diodato, bacia entrambe le sue corteggiatrici e poi discute nuovamente con Cristina Ferrara. Ecco il nostro commento sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma si lancia su Arcangelo

La nuova puntata di Uomini e Donne segna un punto bassissimo nella presenza di Gemma Galgani nel dating show di Maria De Filippi. La dama torinese è uscita a cena con Arcangelo - ricordiamo che ciò è potuto accadere solamente perché Marina si è fatta da parte - e non gli ha dato un attimo di respiro. Gemma si è incollata ad Arcangelo cercando ogni angolazione per baciarlo e abbracciarlo, cercando di provocarlo con le parole e i gesti come una vera femme fatale. Il risultato? Una scena pietosa di una donna ultra-settantenne che si getta su un uomo che evidentemente è quasi infastidito dal contatto fisico.

La cosa triste è che Gemma non se ne accorge e in studio è sognante quando vede Arcangelo scendere in studio per sedersi davanti a lei. Lui per tutta risposta non l’ha neppure salutata dopo essere giunto in studio dalle scalinate, ammettendo di averla vista anche a colazione come a dire: “So già stufo di te, stammi lontana Gemma”. Ed ecco che il sorriso splendido splendente della dama inizia a svanire quando lui non la bacia e poi quando Maria De Filippi annuncia che Arcangelo ha chiesto di poter conoscere anche Sabrina Zago, per la quale prova una attrazione. Colpo fatale. Gemma è stordita e rimane impassibile fino a quando Maria le chiede un commento e Arcangelo, per tutta risposta, decide di ballare con Sabrina. La vediamo malissimo per Gems!

Uomini e Donne, il teatro del trono classico

Passiamo al trono classico che in questa puntata di Uomini e Donne ci dà tanto di cui parlare. Gianmarco Steri ha cercato il confronto con Nadia Di Diodato dopo che lei ha lasciato lo studio promettendo di non tornare più. Promessa infranta dato che, dopo una discussione con picchi di isteria da record, i due si lasciando andare ad un bacio con tanto di lingua in primo piano. Nadia entra in studio docile come un agnellino, pronta a chiedere scusa e ammettere che il fatto che lei tiene molto a Gianmarco la fa scattare in questo modo.

Vediamo poi l’esterna con Cristina Ferrara e anche qui scatta un bacio languido che viene immediatamente cancellato dall’ingresso della corteggiatrice che è una vera e propria furia. Cristina ammette di averlo sentito assente - a noi non sembra dato che è palese che lui le muore dietro - e quindi ha dubbi sulla sua presenza in studio. Possiamo dire che entrambe hanno costruito un copione geniale, un teatrino che sta per terminare e ci dispiace per Gianmarco perché con ottomila candidature poteva fare molto di più.

