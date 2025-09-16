Temptation Island, ufficiale: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (VIDEO)

News VIP

Dopo aver messo un punto alla sua storia d'amore con Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi ha accettato di salire sul trono di Uomini e Donne: "Una possibilità me la merito, vorrei provare ancora delle emozioni forti".

Rosario Guglielmi è uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo le difficoltà vissute con Lucia Ilardo nel villaggio di Temptation Island, il giovane ha deciso di rimettersi in gioco nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dove proverà a trovare il vero amore.

Rosario Guglielmi: da Temptation Island a Uomini e Donne

Ieri, lunedì 15 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 è andato il onda Temptation Island e poi...e poi, il primo dei due appuntamenti speciali dedicati ai protagonisti della 13esima edizione: Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Alessio Loparco e Sonia Mattalia, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, Denise Rossi e Marco Raffaelli, Valentina Riccio e Antonio Panico, Mariaconcetta Schembri e Angelo Scarpata.

Tra le coppie più attese c'era sicuramente quella formata da Rosario e Lucia, oggi ormai lontani e desiderosi di trovare la propria felicità. Interpellata da Filippo Bisciglia, la ragazza ha ammesso per la prima volta che lei e il tentatore Andrea Marinelli sono stati insieme, ma di pensare ancora a Rosario e di essere disposta a riprovarci, se lui le concedesse un’altra possibilità. Una versione confermata anche da Guglielmi, che ha spiegato di aver capito che i mesi vissuti lontano dalla Ilardo gli hanno fatto capire che quello che provava non era vero amore.

Leggi anche Lino Giuliano critica Raoul Bova dopo l'intervista a Verissimo

Prima di salutare Bisciglia, però, Rosario ha ricevuto una proposta davvero inaspettata. Chiusa la storia d'amore con la sua ormai ex fidanzata Lucia, la conduttrice Maria De Filippi lo ha invitato a rimettersi in gioco e salire sul trono di Uomini e Donne. Dopo qualche attimo di esitazione, il ragazzo ha accettato la proposta.

Rosario Guglielmi accetta il trono di Uomini e Donne

Dopo settimane di indiscrezioni, durante lo speciale Temptation Island e poi...e poi è arrivata la conferma ufficiale: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Tutto è successo alla fine della puntata quando Filippo Bisciglia ha invitato il ragazzo a scendere una scalinata, dove ha poi trovato il famoso trono del dating show di Maria De Filippi:

Credo che forse una possibilità me la merito, vorrei provare ancora delle emozioni forti. Lo dico col cuore in gola, perché non è facile, tutto è finito un mese fa. Spero di riuscire ad aprirmi nuovamente con la consapevolezza che l'amore esiste. Soprattutto l'amore di pancia, vero, senza freni e credo che me lo meriti. Non solo per quello che ho passato, ma per quello che ho dato, quindi va bene.

Scopri le ultime news su Temptation Island.