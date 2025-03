Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Gianmarco Steri fa piangere una delle sue corteggiatrici!

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa vedremo nelle puntate del dating show di Maria De Filippi presto in onda su Canale 5: Gianmarco Steri furioso, una corteggiatrice fugge in lacrime.

Ci aspettano nuovi colpi di scena nelle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale 5. Ieri, domenica 23 marzo 2025, si sono tenute le nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, che hanno visto protagonista il tronista Gianmarco Steri. Il romano sarà furioso con una corteggiatrice in particolare, che farà scoppiare in lacrime e fuggire dallo studio, ma in generale minaccerà di lasciare senza scegliere. Tina Cipollari, invece, continua la sua conoscenza con Cosimo. Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate diffuse da Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri furioso con Cristina Ferrara

Continua il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne, non senza qualche difficoltà e colpo di scena. Il protagonista del trono classico, infatti, ha deciso di continuare la sua avventura con tre corteggiatrici in particolare, che lo hanno molto colpito, ovvero Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, che lo ha messo alle strette dopo il loro bacio. Nelle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, che si sono tenute domenica 23 marzo 2025, scopriamo che Gianmarco Steri ha organizzato un’esterna a Cristina ma lei non si è presentata, nonostante fosse poi in studio. Le Anticipazioni ci rivelano che il tronista romano sarà furioso con la corteggiatrice, e le farà presente che avrebbe preferito non vederla neppure in studio dato che così non è coerente con la decisione di non presentarsi al loro appuntamento. Gianmarco è particolarmente furioso, accusa Ferrara di volerlo manovrare come un burattino e le dice che può anche andarsene.

Cristina lascerà lo studio piangendo a dirotto, ma il tronista non la segue. Ulteriori Anticipazioni ci rivelano che tutto è nato dopo la puntata precedente, quella dove abbiamo visto il loro bacio, quando Steri ha inseguito Cristina fuori dallo studio e lei si è mostrata furiosa, accusandolo di averla presa in giro e di non aver dato importanza al loro bacio, non portandola neppure in esterna. Insomma, cose già dette da Francesca, che viene tirata in ballo dato che Cristina è furiosa perché il tronista ha inseguito proprio lei non dando importanza alla loro esterna romantica.

Uomini e Donne, Gianmarco minaccia di non scegliere e lasciare!

Insomma, nelle nuove puntate di Uomini e Donne assisteremo ad uno scontro furioso tra il tronista Gianmarco Steri e la corteggiatrice Cristina Ferrara, dopo che lei non si è presentata all’esterna organizzata dal romano, giustificandosi poi in studio. La corteggiatrice, infatti, ha ammesso di non essere andata per un moto di orgoglio ma di aver poi riflettuto ed essere tornata in studio per recuperare. Gianmarco, tuttavia, l’ha accusata di volerlo manovrare come il suo burattino, sottolineando che questo è un atteggiamento che in passato ha avuto nelle sue relazioni, e poi l’ha invitata ad andarsene perché non ammette una tale incoerenza. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni ci rivelano che in studio c’è solo Francesca Polizzi per il tronista, di Nadia Di Diodato nessuna traccia e scopriremo a breve se la corteggiatrice si è eliminata da sola o semplicemente entrerà dopo in studio per un altro motivo.

Maria De Filippi chiede a Gianmarco con chi vuole ballare e lui chiede a Francesca di raggiungerlo al centro dello studio, ma va sottolineato che la corteggiatrice è particolarmente silenziosa questa volta. Passiamo poi al trono di Tina Cipollari che continua la sua frequentazione con Cosimo Dadorante. I due stanno progettando di partire insieme per un weekend a Madrid, sempre totalmente a spese del corteggiatore che ha messo volentieri mano al portafoglio già qualche settimana fa, organizzando una fuga romantica per Tina a Parigi. Del trono over, invece, non si è parlato in questa registrazione ma oggi dovrebbe tenersene una nuova.

