Uomini e Donne Anticipazioni, nuovo bacio per Gianmarco Steri con una corteggiatrice

Le Anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 31 marzo, ci svelano che per Gianmarco Steri scatta un nuovo bacio.

Nella serata di lunedì 31 marzo è terminata la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Grande attenzione è stata data al trono di Gianmarco Steri, che ha baciato una seconda volta una delle corteggiatrici, ma ha anche avuto discussione con altre due delle ragazze che sono nel programma per corteggiarlo.

Uomini e Donne Anticipazioni, secondo bacio per Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato

Secondo le Anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e Donne diffuse da Gemma Palagi, Gianmarco Steri ha rifiutato di vedere sia Francesca Polizzi sia Cristina Ferrara, dopo che le due corteggiatrici erano uscite per inseguirlo. Infatti, nell'ultima registrazione del 30 marzo, Gianmarco si era infuriato con le sue corteggiatrici per la mancanza di reazioni al bacio con Nadia Di Diodato e aveva deciso di lasciare lo studio. La nuova registrazione è iniziata mostrando che le due corteggiatrici hanno seguito Gianmarco, ma lui è stato freddo e ha deciso di non voler chiarire con nessuna delle due.

Francesca singhozzava disperata, mentre Cristina ha mantenuto la calma ed era più fredda. Viene mostrata una nuova esterna con Nadia e lì scatta il secondo bacio con la corteggiatrice. Gianmarco ha raggiunto Nadia in camerino, dove hanno discusso dell'atteggiamento di Cristina: per sua stessa ammissione, Gianmarco non ha resistito dal baciare una seconda volta Nadia. In studio, non sono mancati i battibecchi: Gianmarco sostiene che Cristina non sappia dimostrare il suo interesse per lui, mentre la corteggiatrice ha dichiarato che non vede emozioni tra lui e Nadia ed è tutta questione di ormoni.

Francesca ha ammesso di sentirsi presa in giro e ha avuto una discussione molto accesa con Gianmarco, tirando fuori anche le accuse che le sono state rivolte sulle sponsorizzazioni e ricordando che anche il tronista ne ha fatte. Quest'ultimo ha ribadito che erano favori ad alcuni amici al che Francesca ha ribadito che si trattava di sponsorizzazioni precedenti al programma e che quindi non ci si poteva appellare. La corteggiatrice ha ammesso che l'interesse che aveva per lui è un po' calato. Il tronista è apparso molto complice con Nadia Di Diodato, con cui ha ballato al centro studio.

Uomini e Donne Anticipazioni, Giuseppe si rende protagonista di nuove critiche

Le Anticipazioni fornite da LolloMagazine.it, invece, sul trono over ci svelano che ancora una volta a tenere banco in studio sarà Giuseppe, che si renderà protagonista di nuove critiche per la frequentazione con una nuova dama siciliana, con cui avrebbe percepito una forte intesa. Ad attaccarlo sono stati Gianni Sperti e Sabrina Zago, sua ex fiamma, con argomentazioni che abbiamo ben chiare.

Sabrina sta frequentando Guido e si dichiara pronta anche a uscire con lui, visto che si trovano bene. Ma al suggerimento di uscire di Sperti, il cavaliere si tira indietro, poiché non è ancora sicuro di ciò che prova. Spazio anche a Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa: dopo che avevano chiuso, Gloria ha deciso di riparlare con il cavaliere e gli ha portato il vino, che lui avrebbe voluto bere in camera insieme alle fragole. Ma alla fine la coppia ha chiuso la frequentazione.

