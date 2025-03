Uomini e Donne, anticipazioni, Gianmarco e il bacio con Nadia scatenano tensioni

News VIP

Ieri, domenica 30 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, domenica 30 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

La puntata si è aperta con il percorso di Gianmarco Steri, che ha avuto un’esterna significativa con Nadia Di Diodato culminata in un bacio. Il tronista ha apprezzato particolarmente questo momento, tanto da definirlo il bacio che gli ha lasciato il segno più profondo. Tuttavia, in studio la sua reazione è stata tutt’altro che serena: si è arrabbiato con le altre due corteggiatrici, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, per la loro mancanza di reazione alla sua esterna con Nadia. Si aspettava una dimostrazione di gelosia, come un’uscita dallo studio, ma entrambe hanno preferito restare impassibili, ribadendo che non intendono recitare emozioni su comando. Con Francesca, Gianmarco ha avuto un’altra esterna a Villa Borghese. Tuttavia, il tronista è arrivato già innervosito dagli eventi in studio e ha trovato irritante l’atteggiamento della ragazza, che voleva solo godersi il momento invece di discutere delle tensioni passate. Lei gli ha persino dedicato una canzone tradotta dal cinese, ma Gianmarco non ha apprezzato e avrebbe preferito un confronto più diretto.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Anche nel Trono Over non sono mancati momenti di tensione. Vincenzo La Scala e Agnese De Pasquale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e, dato che il cavaliere era tornato in studio proprio per lei, ha scelto di abbandonare definitivamente il programma.

Si è sfiorato l’argomento Ilaria Volta, ma senza approfondimenti, in quanto la dama non era presente in studio.

Tra i momenti più leggeri, c’è stata un’ l'ennesima sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Questa volta, entrambi hanno portato una ballerina: Giuseppe ha scelto una conoscenza personale, mentre Gianni ha danzato con la grande Rossella Brescia. La gara è stata giudicata dai professionisti di >Amici – Umberto, Isobel e Francesca Tocca – e la vittoria è andata a Gianni.

Il percorso di Tina Cipollari con Cosimo Dadorante ha preso una piega inaspettata con un viaggio a Madrid. Qui, i due hanno dato il via a uno shopping sfrenato, spendendo cifre da capogiro tra Dior, Fendi e Gucci. In studio, Maria De Filippi ha sollevato il dubbio che Cosimo stia esagerando con le spese e lui stesso ha ammesso di voler fare un test per capire fino a che punto può permetterselo. Se dovesse rendersi conto di rischiare la bancarotta, potrebbe riconsiderare la sua frequentazione con Tina.

La puntata vedrà anche Gemma Galgani al centro dell’attenzione. La dama è uscita con un cavaliere a cui, in precedenza, aveva detto di non essere attratta fisicamente. Durante l’esterna, lui ha tentato di avvicinarsi con dolcezza, ma Gemma è rimasta fredda e distante.

Questo atteggiamento ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che l’ha attaccata duramente:

“Fai schifo! Se non ti piace, perché lo prendi in giro portandolo in esterna?”

Subito dopo, Gemma ha mostrato interesse per un nuovo cavaliere arrivato in puntata e i due hanno ballato insieme.

A infiammare ulteriormente la puntata è stata un’accesissima lite tra Tina Cipollari e Isabella. Tina ha attaccato Isabella accusandola di non essere realmente dalla parte delle donne, come afferma, e di essere una falsa. Ne è nato un durissimo scontro verbale, culminato con Tina che ha lasciato lo studio.

Isabella l’ha seguita, ma al suo rientro Tina ha chiesto esplicitamente di non essere seguita quando decide di uscire per calmarsi. Tra le nuove dinamiche, Sabrina Zago è uscita con un nuovo cavaliere e tra loro c’è stato un bacio.

Maria De Filippi le ha chiesto se sarebbe disposta a riprendere la conoscenza con Giuseppe, nel caso in cui lui tornasse a farsi avanti, ma la risposta di Sabrina è stata categorica: “Assolutamente no!”

