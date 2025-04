Uomini e Donne Anticipazioni, Nadia Di Diodato abbandona il trono di Gianmarco Steri, bacio tra Gemma e un cavaliere

News VIP

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne si sono appena concluse e le nuove anticipazioni ci svelano che Nadia Di Diodato ha deciso di abbandonare il trono di Gianmarco Steri. Ecco cosa è successo!

Si sono da poco concluse oggi, lunedì 7 aprile, le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco le Anticipazioni del trono classico di Gianmarco Steri, con l'addio di Nadia Di Diodato al programma, e del trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni: Nadia Di Diodato abbandona il trono di Gianmarco Steri

Secondo le Anticipazioni fornite da Gemma Palagi, nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute oggi, lunedì 7 aprile, vedremo uno sviluppo inaspettato del trono classico di Gianmarco Steri: il tronista ha deciso di portare in esterna Francesca Polizzi, che gli ha regalato i biglietti per la partita Lazio-Roma in anticipo rispetto al suo compleanno. Gianmarco è parso felicissimo e si è emozionato: tra i due c'è stato un lungo abbraccio ed è stata "un'esterna molto sentita!". La corteggiatrice si è anche aperta a proposito della fine della sua precedente storia e al brutto periodo passato con l'ex. Francesca ha ammesso di aver ricominciato a credere all'amore grazie a Gianmarco.

In studio, Cristina Ferrara ha commentato l'esterna e ha dichiarato di notare la differenza tra la vicinanza fisica tra lei e Gianmarco e quella che ha il tronista con Francesca, tanto che ammette di percepire Gianmarco molto freddo. Cristina ha pianto per tutta la puntata, soprattutto, dopo che le ha rivelato che la trova molto bella esteticamente, ma che emotivamente non gli arriva come Francesca.

Il tronista ha ballato con Francesca e questo ha spinto Cristina ad abbandonare lo studio. Ma a sorprendere è stata Nadia Di Diodato: la corteggiatrice ha infatti deciso di abbandonare il trono di Gianmarco Steri, accusandolo di essere incoerente, visto che solo nella precedente registrazione aveva dichiarato che aveva perso dell'interesse per Francesca, con la quale poi ha fatto un'esterna molto forte. Dopo il ballo con Francesca, Gianmarco è uscito dallo studio per seguire Nadia, ma non ha fatto lo stesso con Cristina. Poiché tutte le corteggiatrici hanno abbandonato lo studio, Francesca è rimasta l'unica seduta sulle gradinate e non ha potuto commentare la sua esterna, dichiarando che sembrava ci fosse uno "sciopero del trono classico". Secondo la talpa di Gemma Palagi, la vicinanza tra Gianmarco e Francesca ha fatto pensare che la scelta sia lei.

Uomini e Donne Anticipazioni: bacio inaspettato per Gemma Galgani!

Le Anticipazioni sul trono over sono fornite da LolloMagazine.it: secondo quanto riportato, durante le registrazioni di Uomini e Donne di oggi, lunedì 7 aprile, c'è stato un bacio inaspettato tra Gemma Galgani e un cavaliere con cui sta uscendo. I due al centro studio hanno svelato al centro studio di aver intenzione di continuare. Sabrina Zago è uscita con Guido e tra loro ci sono stati diversi baci, ma non è accaduto nulla di più per "via di un blocco reciproco". Al centro studio sono stati entrambi criticati dagli opinionisti, soprattutto da Tina Cipollari, che ha detto senza mezzi termini a Sabrina che con Guido sta solo perdendo il suo tempo.

Per la dama è sceso un nuovo cavaliere, Andrea, che Sabrina ha deciso di conoscere e che sembra incontrare anche l'approvazione di Tina, che lo ha definito sincero. Discussione animata al centro studio tra Alessio Pili Stella (già protagonista di una lite accesa con Giovanni Siciliano) e Valentina, poiché la dama ha chiesto il numero di Pierpaolo. Tuttavia, anche la dama ha ammesso di essere infastidita da Alessio e dalle sue continue intromissioni quando al centro studio c'è Luana.

