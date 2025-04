Uomini e Donne Anticipazioni: Nadia a cuore aperto con Gianmarco, Arcangelo chiude con Gemma, ma la dama non molla!

News VIP

Ieri, lunedì 28 aprile, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le Anticipazioni ci svelano che Nadia ha deciso di esternare i sentimenti per Gianmarco con una lettera, mentre nel trono over Arcangelo ha scelto di chiudere con Gemma, scatenando la reazione contraria della dama. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate!

Si sono tenute ieri, lunedì 28 aprile 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne, ma cosa è successo in studio? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate sul trono di Gianmarco Steri, e sui protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Nadia a cuore aperto con Gianmarco Steri

In attesa della scelta di Gianmarco Steri, le Anticipazioni fornite da Isa&Chia ci svelano che durante il trono di Gianmarco è stato mostrato lo sfogo di Cristina, che aveva abbandonato lo studio nella scorsa registrazione. La corteggiatrice era in lacrime in un video del dietro le quinte del programma e ha ammesso che inizlamente aveva deciso di partecipare alla trasmissione più per divertirsi e fare un'esperienza diversa che per reale interesse per Gianmarco, ma che con il tempo ha iniziato a provare per lui dei sentimenti. Tuttavia, a suo dire, il tronista è più proiettato verso Nadia e non avverte da parte di lui lo stesso trasporto che ha nei confronti dell'altra corteggiatrice.

Cristina era presente in studio e Gianmarco ha deciso di ballare con lei. Per il tronista c'è stata anche un'altra sorpresa: Nadia si è seduta di fronte a lui e gli ha letto una lettera nella quale ha espresso i suoi sentimenti. Questo risvolto ha portato Gianmarco a dichiarare di essere molto confuso, perché prova delle emozioni molto forti per entrambe e vuole arrivare a una scelta sicura. Alla fine della lettura, Gianmarco ha ballato anche con Nadia.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma abbandonata da Arcangelo, Agnese furiosa con un cavaliere

La registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne ha regalato anche l'ennesima cantonata per Gemma Galgani: la dama torinese, infatti, è stata abbandonata da Arcangelo, il cavaliere con cui aveva intrapreso una conoscenza e che stava frequentando anche Marina. Arcangelo ammette che sebbene Gemma sia una donna fantastica, non vuole proseguire la frequentazione con lei. Per tutta risposta, la dama ha provato a convicere il cavaliere a cambiare idea, ricordandogli anche di un particolare...piccante.

Secondo quanto riporta Isa&Chia, infatti, Gemma gli avrebbe rinfacciato alcuni baci appassionati con tanto di morsi: "Come fai a chiudere una conoscenza con me quando tra di noi non solo c’è stato un bacio ma mi hai anche morso. Ci siamo dati dei baci con i morsi“. Ovviamente, non è mancata l'ironia di Tina Cipollari sull'argomento.

Spazio anche ad altri protagonisti del trono over: Agnese De Pasquale è stata al centro studio con un cavaliere, Enrico, con cui è scoppiata una forte lite. La dama ha rivelato che tra loro c'è stata una frequentazione che ha visto anche un risvolto fisico e intimo, ma il cavaliere ha deciso di conoscere anche un'altra donna, Marilù. Quest'ultima, però, non era a conoscenza dei dettagli della frequentazione di Enrico e Agnese, che sbotta contro Enrico e da lì nasce un'animata discussione. Alla fine, il cavaliere ha ammesso di provare un'attrazione per entrambe le dame, ma sia Agnese sia Marilù hanno preferito chiudere la conoscenza.

