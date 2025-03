Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe sfida Gianni nel ballo: "Non voglio farti fare brutta figura"

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 11 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Giuseppe ha deciso di sfidare Gianni Sperti nel ballo, sorprendendo l'opinionista! Ecco la nostra opinione della puntata.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, martedì 11 marzo, il parterre maschile si è esibito in una sfilata dal titolo Fascino Intramontabile. Oltre alla sfilata assistiamo alla sfida tra Gianni e Giuseppe in una gara di ballo improvvisata, che dimostra ancora una volta che Giuseppe è fin troppo sicuro di sé.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe sfida Gianni in una gara di ballo: "Non vorrei farti fare brutta figura"

Le sfilate a Uomini e Donne sono quanto di più trash si possa vedere nei pomeriggi di Canale 5 e quelle maschili non fanno eccezione. Pierpaolo prova a mettere in mostra i muscoli, ma riceve diversi voti bassi e il titolo di esibizionista. A conquistare è, invece, Diego, che a detta di Tina Cipollari è un giovane Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo. Giuseppe decide di presentarsi ballando come Elvis (ispirandosi alle controfigure di Las Vegas forse...) e sfida Gianni Sperti a fare di meglio! Ovviamente, come per ogni sfilata, a prescindere dal tema, i personaggi che i cavaliere decidono di interpretare sono sempre gli stessi. L'immancabile tripletta è formata da John Travolta in Grease, Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo e Tom Cruise in Top Gun e anche questa volta le aspettative non sono disattese...

Dopo la sfilata (vinta da Diego) si passa al Gemmadì: la dama torinese è uscita in esterna con Orlando, ma il cavaliere verso la dama sembra avere un comportamento fin troppo amichevole e per nulla interessato ad approfondire la loro frequentazione in maniera romantica, anche se ribadisce che Gemma lo fa impazzire. In studio, Tina Cipollari non perde occasione per sottolineare la sua incoerenza, ma il cavaliere ribatte a tono e le ricorda che anche lei è andata in esterna a Parigi con Cosimo e non è scattato nessun bacio tra loro! Di fronte a questo ragionamento impeccabile, Maria De Filippi gli dà ragione e persino Tina sembra provare simpatia per il cavaliere. Orlando dimostra di essere un verso personaggio televisivo, quando invita Tina a scegliere Cosimo, "se non te lo prendi tu, me lo prendo io, con tutti i regali che fa!" arriva a dirgli il cavaliere, ribadendo anche anche Cosimo è innamorato di Tina.

Uomini e Donne, Giuseppe ancora preso da Agnese?

La sfida lanciata da Giuseppe a Gianni viene raccolta dall'opinionista dopo un ballo e l'ex ballerino si scatena con Marina, dama che Giuseppe sta frequentando, al centro pista con una standing ovation totale. Decisamente, nessuno può mettere Gianni Sperti in un angolo! Giuseppe però non sembra soddisfatto e ammette che non vuole far fare brutta figura al ballerino, ma che potrebbe ballare molto meglio di lui, affermazione che scatenana la reazione di Tina e dello studio. Ci siamo spostati ad Amici e non l'abbiamo realizzato? Alla fine, a decretare il vincitore è Sabrina, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa e incorona Gianni​.

Il cavaliere, tuttavia, non ha intenzione di cedere e propone all'opinionista un'altra sfida in futuro, che Gianni accetta immediatamente. Come sempre, nella conversazione viene coinvolta Agnese: la dama non nasconde una certa sorpresa nel vedere l'arroganza con cui Giuseppe si rapporta con Gianni e questo spinge il cavaliere a provare ad aprire una breccia nel muro di indifferenza della dama. Nonostante Agnese non sia interessata a Giuseppe, il cavaliere continua a cercare ogni scusa per coinvolgerla e interpellarla, contestando quasi tutto ciò che dice. Comportamento degno di un incel: ora che non sa che di non avere chances con lei, cerca di sminuirla.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne