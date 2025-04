Uomini e Donne, anticipazioni, Gianmarco rincorre Nadia ma rimanda la sua scelta

News VIP

Ieri, domenica 13 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, domenica 13 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ecco le anticipazioni diffuse da Gemma Palagi.

Uomini e Donne, trono di Giammarco Steri, anticipazioni

Nadia non si è presentata in studio, considerato che aveva già deciso di autoeliminarsi dal programma. Gianmarco, visibilmente dispiaciuto per la sua assenza, ha confessato di essere rimasto sorpreso dalla sua decisione e ha dichiarato di voler andare a cercarla. È emerso però che, nella scorsa registrazione, quando Nadia aveva abbandonato lo studio, Gianmarco non l'aveva seguita, lasciando intendere che in quel momento non aveva avuto un gesto concreto verso di lei.

Maria De Filippi ha spiegato che Nadia ha scelto di non prendere parte alla registrazione proprio per questo motivo: dato che si era eliminata e Gianmarco non aveva fatto nulla per fermarla o recuperarla, non avrebbe avuto senso per lei tornare in studio. Nel frattempo, Gianmarco aveva comunque portato in esterna due corteggiatrici, Francesca e Cristina, ma i momenti trascorsi insieme non sono stati mostrati (le esterne andranno in onda nella prossima puntata).

Quando Gianmarco ha scoperto che Nadia non si era presentata, ha preso la decisione immediata di abbandonare lo studio con l'intento di raggiungerla. Francesca e Cristina non sono nemmeno entrate in studio, dato che lui è rimasto solo per pochissimi minuti, all’incirca una decina. È bene precisare che nella puntata precedente, Gianmarco aveva lasciato lo studio, ma a quanto pare non era andato da Nadia, e solo domani scopriremo se si era recato da Cristina oppure se era semplicemente uscito. Prima di andarsene per cercare Nadia, Gianmarco ha voluto sottolineare un punto importante: ha ammesso di non sentirsi pronto per una scelta definitiva, ma ha anche dichiarato di non riuscire a proseguire il suo percorso all’interno del programma senza di lei, perché prova un forte interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne, trono over anticipazioni

Per quanto riguarda invece il trono Over, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione ha dedicato spazio alle dame e ai cavalieri. Si è partiti con Gemma Galgani, che al centro dello studio ha deciso di interrompere la frequentazione con Arcangelo, il quale ha confessato di provare interesse per un’altra dama del parterre, Marina.

Poi è stato il turno di Diego Fazio e Isabella, la dama protagonista di una discussione molto accesa con Tina Cipollari. Tra Diego e Isabella le cose sembravano andare per il meglio, erano addirittura arrivati a condividere l’intimità, ma Isabella oggi ha deciso di chiudere la conoscenza poiché non ha gradito che il cavaliere avesse raccontato dettagli privati dei loro momenti insieme.

Giovanni Siciliano ha invece messo fine alle frequentazioni sia con Luana che con Francesca Cruciani. Successivamente, si è festeggiato il compleanno di Giuseppe: Rosanna, la dama con cui si sta vedendo, ha portato una torta in studio per celebrare l’occasione, e Tina Cipollari ha simpaticamente offerto una fetta di torta alle signore presenti tra il pubblico.

Infine, spazio anche al "trono di Tina": è stata mostrata l’esterna dell’opinionista con Cosimo Dadorante. Come stabilito nella scorsa registrazione, Tina si è calata nei panni di una contadina ed è salita in montagna con Cosimo per affrontare la "prova di campagna". L’opinionista ha superato brillantemente la sfida, e Cosimo, in studio, le ha fatto i complimenti portandole in regalo un grande uovo di Pasqua, insieme a qualche ovetto più piccolo. Tina ha poi rotto l’uovo al centro dello studio e ha condiviso il cioccolato con il pubblico in sala.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.