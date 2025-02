Uomini e Donne, Angela Caloisi in dolce attesa? Spunta un'indiscrezione

News VIP

Angela Caloisi è stata una delle protagoniste delle ultime edizioni di Uomini e Donne: dopo un lungo percorso, l'ex corteggiatrice ha conquistato l'amore del tronista Paolo Crivellin e i due hanno lasciato insieme la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Secondo una recente indiscrezione, l'ex corteggiatrice sarebbe in dolce attesa del primo figlio!

Dall'uscita dal dating show di Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sempre mostrati molto uniti e innamorati e hanno condiviso con i followers le tappe più importanti della loro vita. Poche settimane fa, ad esempio, l'ex tronista ha deciso di compiere un passo molto importante per la sua relazione con Angela Caloisi e le ha chiesto di sposarlo! La notizia è stata accolta con gioia dai fan della coppia ed è stata celebrata con post e stories sui rispettivi profili Instagram.

"Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi" ha scritto l'ex corteggiatrice nel video della proposta di nozze, arrivata quando la coppia era sulla neve di Champoluc in Valle d'Aosta, lo scorso 2 gennaio 2025.

Oltre alla notizia delle nozze, tuttavia, sembra che Angela Caloisi e Paolo Crivellin potrebbero presto condividere anche un'altra lieta novella: quella di essere in attesa del loro primo figlio.

L'indiscrezione è stata diffusa da Deianira Marzano, esperta di gossip che dal suo profilo Instagram ha riportato una segnalazione anonima. Secondo questa fonte, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Paolo Crivellin. Una simile notizia si era già diffusa nel 2023, dopo la pubblicazione di un video che sembrava indicare che la coppia avrebbe presto accolto un bambino. Rumor, all'epoca, smentito dai diretti interessati.

Ripostando una foto dell'ex corteggiatrice in vacanza ad Abu Dhabi, con indosso alcuni abiti tradizionali, la gossippara ha notato che all'altezza dell'addome si poteva intravedere una rotondità che sembrava dare adito a una possibile gravidanza. Secondo questa fonte anonima non si tratterebbe solo di un'impressione dell'esperta di gossip: "Sì, è incinta. A Torino lo sappiamo tutti!".

