Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono moglie e marito: le prime immagini del Matrimonio

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati. Ecco le prime immagini della coppia di Uomini e Donne nel loro giorno più importante.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono ufficialmente moglie e marito. La coppia di Uomini e Donne si è detta sì con una romantica cerimonia presso la meravigliosa location di Villa Corsini a Mezzomonte, Firenze, e al matrimonio c’erano anche alcuni volti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati

Angela Caloisi e Paolo Crivellin fanno coppia dal 2018 dopo un percorso intenso ed emozionante nello studio di Uomini e Donne che fatto sognare i telespettatori ad occhi aperti. Belli, genuini e trasparenti, Angela e Paolo sono un esempio di come sia possibile veramente trovare l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi se si è disposti a cercarlo, aiutati da un pizzico di fortuna. Dopo diversi anni di relazione nel gennaio 2025, in occasione di una romantica vacanza in Valle D’Aosta, Paolo ha chiesto ad Angela di sposarlo e la coppia ha iniziato a progettare immediatamente le nozze, che si sono tenute pochissime ore fa presso la meravigliosa location di Villa Corsini a Mezzomonte, Firenze.

Dopo essersi scambiati la promessa ufficiale circa dieci giorni fa, Paolo e Angela hanno suggellato il loro futuro insieme e l’emozione era palpabile tra tutti i presenti. Lei ha scelto un abito meraviglioso a vita bassa, un abito bianco come da tradizione con una gonna più larga ma elegantissima, niente fronzoli anche per i gioielli e per il velo lunghissimi e con merletto. Paolo, invece e, ha optato per il classico abito elegante nero con papillon e mini bottoni a contrasto sulla camicia bianca, giacca doppiopetto e revers in raso.

Uomini e Donne, Angela e Paolo sposi

Dopo la romantica proposta di nozze e dopo le promesse scambiate dieci giorni fa, Paolo Crivellini e Angela Caloisi sono diventati marito e moglie. La coppia è davvero bellissima e i fan di Uomini e Donne in delirio per questo matrimonio elegantissimo, come dimostrando anche gli abiti due due sposi.

Per il ricevimento, che si è tenuto a Villa Corsini a Mezzomonte, Angela ha cambiato il suo abito con un modello più sensuale e aderente che strizza l’occhio alla vecchia Hollywood mentre Paolo ha scelto uno spezzato con giacca bianca e pantalone scuro, con l’immancabile papillon. Al ricevimento di nozze c’erano anche alcuni volti noti di Uomini e Donne ovvero Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, anche loro freschi sposini, e poi Martina Grado e Giacomo Czerny.

