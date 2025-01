Uomini e Donne: Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro svelano altri dettagli sul trono di Michele Longobardi

News VIP

Durante una diretta social, le ex corteggiatrici di Uomini e Donne Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro hanno svelato nuovi dettagli sul trono di Michele Longobardi.

Il trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne si è concluso con una figuraccia da parte del tronista napoletano, che è stato cacciato dal programma dopo aver violato per ben due volte il regolamento del dating show. Michele, infatti, è stato smascherato da una delle sue corteggiatrici, Mary Chiaro, per aver creato un profilo fake con cui ha provato a contattare le corteggiatrici, creando un "trono nel trono" come l'ha definito Maria De Filippi. Ma a provocare la definitiva perdita di credibilità del tronista è stata la scoperta che aveva intrecciato una relazione con Alessandra Fumagalli, mentre era sul trono. A distanza di settimane dalla scoperta delle sue bugie e dopo la messa in onda della fine del suo trono, le sue ex corteggiatrici Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro hanno rivelato altre indiscrezioni, raccontandole durante una diretta social.

Uomini e Donne, Amal, Mary e Veronica sbugiardano Michele durante una diretta social

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato protagonista di una figuraccia colossale. Se la scoperta che il tronista aveva creato un profilo fake con cui contattava le corteggiatrici, creando un "trono nel trono", era stata facilmente perdonata, in un secondo momento, Michele è stato sbugiardato da una telefonata di Alessandra Fumagalli. Con l'ex scelta di Luca Daffrè Michele aveva intrecciato una relazione, portandola avanti in parallelo al suo percorso da tronista. Questa scoperta aveva sconcertato e fatto infuriare la redazione del programma e in trasmissione Michele non aveva potuto far altro che prendere atto dell'errore commesso e lasciare lo studio in lacrime, inseguendo Amal Kamal. Quest'ultima era una delle sue corteggiatrici, insieme a Veronica Fedele e Mary Chiaro ed era, a detta di Michele, colei che il tronista avrebbe voluto scegliere!

Nel corso dei giorni scorsi le tre corteggiatrici sono tornate a raccontare della loro esperienza con Michele Longobardi, postando le rispettive reazioni dopo la messa in onda della puntata che decretava la fine del suo trono. Ma non solo: in alcune interviste, Veronica ha rivelato che Michele l'aveva cercata poco dopo la fine del trono, chiedendole scusa e provando a riallacciare i rapporti, ma ricevendo un sonoro due di picche dalla corteggiatrice. A sorpresa, da rivali, le tre ragazze sono diventate complici e nelle scorse ore sono state protagoniste di una diretta social durante la quale hanno rivelato nuove indiscrezioni sul trono di Michele e sul comportamento del tronista dopo la cacciata dal programma.

Amal ha rivelato che Michele l'aveva contattata, chiedendole perdono e lasciandosi andare a dichiarazioni anche molto importanti. A stupire l'ex corteggiatrice è stato però un gesto dell'ex tronista, che ha percorso 8 ore di viaggio per recarsi a casa sua e portarle dei fiori. Il tutto in nome di un amore profondo che Michele sostiene di avere nei suoi confronti. Ma, ha concluso la corteggiatrice, erano parole a cui lei non ha prestato importanza: "Non mi conosce così tanto, mi è sembrato tutto too much e fuori luogo".

Uomini e Donne, spuntano nuove indiscrezioni sul trono di Michele: le parole delle sue ex corteggiatrici

A farle eco è arrivata anche la dichiarazione di Veronica Fedele: la corteggiatrice ha raccontato di nuovo di essere stata contattata da Michele ,tramite il profilo di una sua amica, ma ha poi scoperto che l'ex tronista aveva avuto da ridire su di lei, per il suo aumento di peso (particolare di cui l'ex corteggiatrice aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it): "In un percorso di 4 mesi lui non ha costruito niente, ha solo collezionato incoerenze. [...] Ho saputo che lui diceva che non solo non provava sentimenti per me, ma che non gliene fregava assolutamente niente di me, e faceva fatica a venire in esterna con me. Non che io mi debba giustificare, ma durante il percorso ho preso diversi kg, non ho saputo gestire bene lo stress, l’ansia. Michele ho saputo che ha fatto dei commenti poco carini sul mio aumento di peso. Lui che si fingeva un insicuro è una persona che ha manipolato, usato e giudicato il corpo di una donna che stava lì a corteggiarlo".

Anche Mary Chiaro ha rivelato altri particolari importanti, come la ragione che l'aveva spinta a rivelare del doppio gioco del tronista: a spingerla a dire ogni cosa era stato soprattutto il suo orgoglio.

Mary infatti non aveva apprezzato che Michele facesse passare il messaggio che lei "gli andava dietro come un cagnolino" e che se inizialmente aveva pensato di lasciarsi tutto alle spalle, nel vedere l'incoerenza del tronista, aveva preferito rivelare ogni cosa. Al termine della diretta, le tre ex corteggiatrici hanno raccontato ai followers di essere diventate amiche e che il legame che si era formato era forse l'aspetto più bello del percorso intrapreso nel dating show.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne