Uomini e Donne, l'opinione della puntata: la figuraccia di Michele Longobardi al centro studio è servita ed è puro cinema!

News VIP

Oggi, lunedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e a tenere banco è stato lo sbugiardamento di Michele Longobardi al centro studio. Ecco la nostra opinione!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne si apre con lo sbugiardamento finale di Michele Longobardi. Con una costruzione degna del miglior film d'azione, Maria De Filippi fa intervenire nel corso della puntata, telefonicamente, Alessandra Fumagalli, con cui il tronista ha intrattenuto una conoscenza virtuale. E la figuraccia è servita!

Uomini e Donne, la figuraccia di Michele Longobardi è servita, da Maria a Gianni alle corteggiatrici: tutti contro di lui

Non avremmo mai pensato di vedere Maria De Filippi in imbarazzo, ma a quanto pare, il bello della tv è proprio questo: la conduttrice del dating show di Canale 5 apre la nuova puntata di oggi con una dichiarazione. Sente di essere in imbarazzo per quello che sta per succedere e svela che la sua redazione è sul piede di guerra. Perché Alessandra Fumagalli ha deciso di sbugiardare definitivamente Michele Longobardi e ha rivelato alla produzione di Uomini e Donne di aver intrattenuto con il tronista una relazione di mesi, con prove concrete del loro rapporto, come screen, foto. La conduttrice fa scendere Michele, vestito per la sua scelta, ma ancora ignaro che di lì a pochi minuti verrà registrata la figuraccia più grande della storia della trasmissione.

E poicheé Maria De Filippi sa fare bene il suo lavoro, sa anche che per servire tutto il servibile, è necessario un gesto eclatante. E, infatti, in studio, mentre tutti attendono col fiato sospeso, la conduttrice apre la linea telefonica perché Alessandra Fumagalli è in collegamento per raccontare tutto. L'ex scelta di Luca Daffrè sciorina tutto ciò che c'è stato tra loro, dall'amica in comune che li ha fatti conoscere online, in videochiamata, fino agli scambi di messaggi, foto - anche molto intime -. La maschera di Michele si sgretola come carta e il tronista inizia a frignare in studio, chiedendo prima alla sua ex fiamma perché ha deciso di "fare tutto questo" e poi dichiarando che era venuto in studio a scegliere Amal.

La figuraccia di Michele è completa: il tronista aveva già perso di ogni credibilità, ma qui c'è anche una mancanza di rispetto - come sottolinea Gianni Sperti - che lascia tutti allibiti. Le due corteggiatrici sono allibite e Amal chiede al tronista di non guardarla neppure, perché è un manipolatore e un pagliaccio. La situazione è talmente ridicola che Amal e Veronica non riescono a trattenere una risata nel notare che Michele è sceso in puntata con il suo abito migliore...per la scelta! A distanza di appena un giorno dalle rivelazioni di Mary Chiaro, il tronista ha dichiarato di voler scegliere, forse per paura che succedesse alto a smascherarlo? Con molta dignità sia Amal sia Veronica decidono di andar via e Michele, sempre piagnucolando, insegue Amal provando a farsi perdonare. La soddisfazione di vedere il suo trono in frantumi raggiunge l'apice quando Amal gli chiude la porta del camerino in faccia e al tronista non resta che vagare come un'anima in pena nel dietro le quinte del dating show. "Che ci ha guadagnato da tutto questo?! Solo una figura di m****" dichiara Sperti, riassumendo il percorso del tronista.

Uomini e Donne, la soap tra Claudia e Diego continua, ma non appassiona!

Da una soap a un'altra, con tanto di remix di Toxic di Queen Britney Spears in sottofondo: se speravamo che il capitolo Claudia D'Agostino e Diego Tavani fosse concluso, ci eravamo sbagliati di grosso. Il cavaliere e la dama hanno avuto un acceso confronto, con decibel sempre fin troppo alti e il colorito bordeaux di Diego che potrebbe preoccupare. Claudia straccia in mille pezzi la lettera che ha scritto per Diego, delusa dalle sue parole e dalla convinzione che sia una persona falsa, ma il cavaliere ne ha rimesso insieme i pezzi - letteralmente - per leggerla.

Il tenero gesto viene rapidamente messo da parte, perché i due passano il tempo al centro studio a rinfacciarsi di tutto, strepitando e scatenando anche gli opinionisti della trasmissione. Gianni ammette di non credere al sentimento che Diego continua a dichiarare di avere per Claudia, mentre il cavaliere ripete la solita solfa del "mi devo preservare" perché ha paura di soffrire troppo. Grazie alle parole di Maria De Filippi, tuttavia, sembra che i due "chiariscano" o comunque che il colorito di Diego ritorni a una gradazione meno preoccupante di rosso e il tutto si risolve con un ballo al centro studio tra il cavaliere e la dama.

Peccato che, dopo il ballo, un commento di Gianni Sperti riaccenda la lite tra i due e sembra che una risoluzione si verifichi quando Maria De Filippi chiede al cavaliere se sarebbe disposto a uscire con la dama. Diego dichiara di essere pronto, ma Claudia non è della stessa opinione, tanto che non lo cerca neppure con gli occhi. Ma il cavaliere non demorde e si alza a cercare di convincere Claudia a uscire insieme, tirandola per un braccio. Quando la dama si divincola, Diego si inalbera, ma Gianni gli fa notare che ha usato dei modi assurdi, con frasi volgari e che non avrebbero convinto nessuno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne