Grande Fratello, ex gieffini in rivolta contro il ripescaggio

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, l’attesissimo ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati ha generato un vero terremoto di reazioni, sia positive che negative. Mentre una parte del pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno di alcuni gieffini nella Casa, molti altri hanno percepito questa scelta come un tradimento delle regole e dello spirito originale del programma.

Grande Fratello: le critiche degli ex gieffini

Tra i più critici nei confronti della decisione del reality ci sono stati alcuni ex concorrenti, che hanno espresso chiaramente il loro disappunto commentando i post ufficiali del programma sui social.

Ciro Petrone sui socialsi è detto solidale con i fan di Helena Prestes, ma non ha nascosto la sua contrarietà al meccanismo del ripescaggio:

"Anche a me dispiacque che uscì Helena, però non esiste per niente al mondo che un concorrente eliminato dal pubblico abbia la possibilità di rientrare in casa. Dopo diventa una barzelletta."

Filippo Nardi ha sottolineato come questa scelta sia in contrasto con le regole originarie del format:

Ma scusate, Jessica ha abbandonato! Adesso può tornare dentro? Ma le regole del gioco geniale di De Mol di 25 anni fa che fine hanno fatto? Che farsa!"

Con un tono più istituzionale, Francesco Oppini ha criticato la mancanza di rispetto verso il pubblico e le regole etiche del programma:

"Ma nell’etica del programma e nel rispetto di chi non è stato contaminato dall’esterno che senso ha? Il voto è PADRONE ed i padroni del televoto sono il pubblico che ha già SENTENZIATO. Ancor peggio per chi ha deciso di andare: dove finisce la coerenza?"

Infine, Daniele Dal Moro ha usato toni molto duri, definendo il programma e il conduttore in maniera sprezzante:

"Programma di mer*a. Conduttore di me*da."

Subito dopo la puntata, anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno espresso apertamente il loro dissenso, sollevando dubbi sulla correttezza del meccanismo di ripescaggio e sulle implicazioni per le dinamiche della Casa.

Shaila non ha usato mezzi termini nel definire il ripescaggio come un’ingiustizia, sottolineando le possibili conseguenze per chi, come lei, è rimasto in gioco sin dall’inizio:

"Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare. E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso mò pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mettono in tugurio. Boh. Mi sembra tutto un po’ curioso."

La ballerina ha poi sottolineato il vantaggio strategico che i ripescati potrebbero avere grazie alla conoscenza degli eventi esterni:

"C’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori, dalla A alla Z. Questo è un plus per loro. Per noi è un’incu**ta soprattutto per chi ti è stato nemico. A sto punto dico ‘fatemi uscire pure a me un attimo a prendere un po’ d’aria’. Non è giusto.“

Lorenzo ha condiviso le perplessità di Shaila, ribadendo come i ripescati siano avvantaggiati rispetto a chi è rimasto costantemente nella Casa: "

Certo, è un plus per loro, sono avvantaggiati e non è giusto.“

L’episodio ha ulteriormente diviso i fan del reality, con molti che si interrogano sull’integrità del format. Se da un lato c’è chi apprezza il ritorno dei propri beniamini, dall’altro cresce il malumore per una decisione percepita come incoerente e poco rispettosa del televoto precedente.

