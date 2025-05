Uomini e Donne, Alessio Pili Stella avvistato con Claudia Lenti: ritorno di fiamma?

News VIP

Il cavaliere di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella, è stato avvistato con l'ex dama Claudia Lenti: che ci sia l'ipotesi di un ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra due volti molto noti di Uomini e Donne? Il cavaliere Alessio Pili Stella è stato avvistato con l'ex dama del trono over Claudia Lenti, con cui aveva avuto una burrascosa frequentazione. Che i due abbiano deciso di darsi una seconda possibilità?

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti?

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella avevano deciso di lasciare insieme il programma nella scorsa edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La loro frequentazione aveva avuto diversi alti e bassi e non erano mancati tra loro accesi litigi, che avevano fatto pensare al pubblico che il loro legame non fosse tra gli esempi di "amore sano", ma presentasse diverse componenti problematiche. L'eccessiva gelosia di entrambi e l'intromissione dell'ex di Claudia Lenti avevano poi portato, inizialmente, i due a dirsi addio. A sorpresa, tuttavia, verso a metà della precedente stagione di Uomini e Donne, Alessio aveva chiesto a Claudia di uscire insieme dal programma e, dopo un lieve tentennamento, la dama aveva accettato.

La loro frequentazione si era però interrotta dopo qualche mese e a settembre di quest'anno Alessio era tornato nel parterre over come cavaliere. Durante questi mesi, Alessio ha anche provato a frequentare alcune dame, ma ogni volta, dopo poche settimane di frequentazione, la rottura era inevitabile. Tra le dame con cui il cavaliere ha intrapreso una conoscenza troviamo Francesca, Luana e Valentina. Con quest'ultima è avvenuto un furioso litigio al centro studio, con Alessio che l'accusava di aver deciso di partecipare al dating show solo per promuovere il suo brand di abbigliamento.

Ora che le registrazioni di Uomini e Donne si sono concluse, Alessio Pili Stella è ancora single ed è stato avvistato con Claudia Lenti: che ci sia tra loro un possibile ritorno di fiamma?

Uomini e Donne, Alessio Pili Stella avvistato con Claudia Lenti, ex dama del parterre over

L'addio tra Claudia e Alessio era passato in sordina e il cavaliere aveva fatto ritorno nel parterre del trono over senza quasi nominare la sua ex fiamma. Quest'ultima, invece, aveva rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, al settimanale Mio, nel quale aveva ammesso che lei e Alessio si erano sentiti fino a poco prima che il cavaliere decidesse di tornare nel dating show e che non credeva che le intenzioni di Alessio fossero davvero quelle di trovare una compagna nel programma Fascino.

Nonostante queste dichiarazioni, Alessio ha continuato a essere tra i protagonisti di Uomini e Donne - ma non sono mancate anche qui segnalazioni su di lui e sulle dame che frequentava - e ha intrapreso diverse conoscenze nel dating show. Ora, però, che la trasmissione è andata in pausa per l'estate, Alessio Pili Stella è stato visto con Claudia Lenti: a riportare la segnalazione, con tanto di foto, è stato Lorenzo Pugnaloni.

Il giornalista ha postato nelle sue stories di Instagram uno scatto che ritraeva Claudia e Alessio in un bar a Lecce, città della dama e nella quale il cavaliere aveva anche vissuto con lei, quando erano una coppia. Stando a queste prove, si potrebbe ipotizzare che tra Alessio e Claudia non sia mai davvero finita? Che sia un incontro tra due ex, ora amici ? O forse possiamo parlare di un ritorno di fiamma?

