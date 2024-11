Uomini e Donne, Alessio Pili Stella svela i motivi per cui è finita con Claudia Lenti

News VIP

Il cavaliere del trono over, Alessio Pili Stella, intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, è tornato a parlare della fine della relazione con l'ex dama Claudia Lenti:" Non sono riuscito a gestire alcuni aspetti del carattere di Claudia e la distanza"

Il cavaliere del trono over, Alessio Pili Stella, intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, è tornato a parlare della fine della relazione con l'ex dama Claudia Lenti.

Uomini e Donne, parla Alessio Pili Stella: "Claudia ha già un nuovo compagno, ha reagito malissimo quando ha saputo che sono tornato nel programma"

Non tutte le favole hanno un lieto fine, e quella di Alessio e Claudia è una di queste. La coppia era uscita dal programma insieme qualche mese fa, ma prima dell'estate si sono detti addio."Non è successo nulla di eclatante, nessun tradimento o simili" ha chiarito Alessio che di recente si è rimesso in gioco come cavaliere. "Semplicemente non sono riuscito a gestire alcuni aspetti del carattere di Claudia e la distanza."

Oggi serenissimo nel parlare della sua ex, Alessio ha anche ammesso di averci provato fino all'ultimo a ricucire il rapporto con l'imprenditrice pugliese: "Ho voluto incontrarla poco dopo la rottura nella speranza di resettare tutto e ripartire, ma in quell'occasione lei mi ha svelato di stare già con un altro". Alessio, è tornato in studio dopo la fine della sua storia con Claudia.

"Io e Claudia siamo due persone toste, testarde e orgogliose, e su alcune cose ci siamo compresi poco, arrivando molto spesso a scon-trarci, soprattutto nell'ultimo pe-riodo, fino a rompere la nostra relazione. Di fatto, nonostante fossimo innamorati, la situazione ci è sfuggita di mano. Posso parlare dal mio punto di vista, assumendomi quelle che sono le mie responsabilità. Ho chiesto io a Claudia di uscire dal programma, consapevole che avrei dovuto in qualche modo gestire alcuni aspetti che già conoscevo, come ad esempio la gelosia, l'estrema diffidenza nei miei confronti e soprattutto la distanza. Semplicemente, non ci sono riuscito, forse perché troppo lontani dal mio mondo. Mi sono trovato con il tempo sempre più in situazioni di stress e di scontro che via via mi hanno portato ad allontanarmi dal rapporto, da lei e da quello che stava vivendo. Quello che è successo dopo è una conseguenza di questo. Non c'è giusto, non c'è sbagliato, c'è solo una diversità di caratteri e di vita vissuta e non ha neanche senso, oggi, andare ad analizzare ogni singola goccia che, diciamo, ha riempito il vaso. Semplicemente è andata cosi".

In trasmissione, il cavaliere, ha fatto presente che Claudia ha già voltato pagina.

"Dopo la rottura siamo stati lontani e pur continuando a sentirci, abbiamo mantenuto le nostre posizioni. Ho tentato io una riconciliazione incontrandola con l'idea di provare a resettare e ripartire da zero, ma è stata lei a quel punto a dirmi che aveva un nuovo compagno e che voleva lasciare le cose così come stavano. Il fatto che lei si sia rifugiata in un nuovo rapporto "chiodo schiaccia chiodo" non concedendomi un'ulteriore possibilità che forse la nostra storia meritava, ha tracciato un solco molto profondo. Quando sono venuto a conoscenza della cosa è stato quasi automatico metterci una pietra sopra."

Secondo ciò che ha riferito il 47enne originario di Torino, l'ex dama avrebbe reagito malissimo quando ha saputo del suo ritorno nel dating show.

"Claudia non ha reagito bene al mio ritorno nel programma, ha avuto una reazione scomposta. La cosa l'ho trovata alquanto singolare, dato che l'epilogo che vedeva lei impegnata con un altro, e credo sia secondaraio il fatto che sia rientrato nella trasmissione. La sua reazione devo ammettere, mi ha lasciato perlpesso."

Il cavaliere ha poi parlato dei suoi nuovi, buoni propositi:

"Voglio fare un passo alla volta, prendere quello che mi viene concesso e viverlo senza troppe paturnie e castelli in aria. E se poi sarà, sarà; se non va, si riparte come ho sempre fatto nella mia vita. In una sfilata recente, ho citato una frase del film Jerry Maguire che a me è molto caro. Nella pellicola a un certo punto Tom Cruise entra in una stanza a seguito di un litigio con la sua compagna, dice "Ciao" e comincia a parlare e a parlare, dopo essersi preparato un discorso chilo-metrico. La donna lo fa andare avanti per un po', dopodiché lo interrompe e risponde: "Mi avevi già convinta al CIAO". Ecco, io cerco questo...Sono sempre guardingo? Assolutamente sì. Lo sono perché stare sul "chi va là?" mi serve anche per capire la donna con cui mi rapporto. Una donna che non riesce a staccare completamente da una storia passata non è la donna per me. Costruire una nuova relazione sulle macerie fumanti di quella prima è difficile che possa portarmi a qualcosa di buono. O almeno io la penso cosi"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.