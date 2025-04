Uomini e Donne, Alessio Corvino non è più single: ecco chi è la nuova fiamma

News VIP

Dopo la relazione con la tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, Alessio Corvino ha ritrovato l'amore e con una "vecchia" fiamma: ecco di chi si tratta!

Alessio Corvino è stato uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne dell'edizione 2022/2023. La contessina scelse proprio il corteggiatore campano come sua scelta, ma dopo un anno circa di relazione i due hanno deciso di prendere strade separate. Di recente, però, Alessio Corvino è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, che tanto nuova non è dato, che si tratta di una sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, Alessio Corvino ha voltato pagina dopo Lavinia Mauro: ecco chi è la nuova fidanzata

Archiviata la storia d'amore con l'ex tronista Lavinia Mauro, conosciuta nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Alessio Corvino ha voltato pagina e ha confermato alcuni rumors che circolavano su di lui da alcune settimane.

Secondo alcune segnalazioni divulgate anche da Deianira Marzano, Alessio avrebbe riallacciato i rapporti con la sua ex fidanzata, Dalila D'Andrea, con cui c'erano stati diversi incontri. Sebbene le segnalazioni sull'ex corteggiatore fossero fioccate, Alessio non ha voluto commentare i rumors, preferendo mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Questa situazione è cambiata venerdì 25 aprile, quando l'ex corteggiatore ha postato alcune stories su Instagram nelle quali si vede una ragazza dai capelli lunghi e biondi. Non ci sono tag che possano permettere di identificare la ragazza, ma poco dopo anche Dalila D'Andrea ha postato delle stories in cui appariva nella stessa location di Alessio, confermando così che i due erano insieme.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro esce allo scoperto con il nuovo compagno

A fine marzo, anche Lavinia Mauro è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, dopo la fine della storia con Alessio Corvino, terminata la scorsa primavera con un comunicato congiunto sui social. Dopo settimane di rumors sulla sua nuova fiamma, Lavinia Mauro ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore: si tratta di Gow Tribe, alias Matteo Ciceroni, noto dj e produttore musicale amico di Achille Lauro. La coppia era stata paparazzata insieme a una serata: gli scatti ritraevano Lavinia e il nuovo compagno abbracciati e intenti a baciarsi.

Oltre alle uscite in pubblico, i due sono apparsi anche sui rispettivi profili social. Sul profio Instagram del produttore musicale infatti era apparsa una foto, in una delle stories, in cui si vede Lavinia Mauro con in braccio il suo cagnolino, intente a fare colazione in un albergo di Roma. Anche Lavinia ha poi ricondiviso lo scatto sui social, confermando così di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Alessio Corvino.

