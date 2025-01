Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota in crisi? Spunta un dettaglio social

News VIP

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono una delle coppie storiche nate a Uomini e Donne e secondo recenti rumors sembra che siano in forte crisi. Sui social è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono una delle coppie nate a Uomini e Donne più seguite sui social, ma da alcuni giorni si sono diffuse voci e rumors di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A confermare le voci ci sono stati anche alcuni indizi social che non sono passati inosservati.

Uomini e Donne, crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota? Spunta un dettaglio social

Solo a dicembre 2024 Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno festeggiato dieci anni insieme: la coppia si è conosciuta e innamorata negli studi di Uomini e Donne nel 2013, quando Palmeri era tronista del trono classico e Alessia Cammarota scese a corteggiarlo e lo conquistò. Dopo solo un anno di fidanzamento la coppia convolò a nozze il 19 dicembre del 2014 e nel corso degli anni la loro famiglia è cresciuta con l'arrivo di tre bambini, Niccolò, Leonardo e Mattia, nato nel 2023.

Nonostante qualche anno fa, nel 2016, l'ex tronista ammise di aver tradito la moglie, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno superato quel momento di crisi e sono tornati insieme, riconfermando i loro sentimenti. Nonostante solo un mese fa abbiano festeggiato i primi dieci anni di vita insieme e non siano mancati post e auguri sui social, di recente, sulla coppia sono iniziate a circolare voci di una nuova crisi.

Il primo a parlarne è stato il giornalista Alessandro Rosica, che ha rivelato che la coppia non sarebbe al capolinea ma starebbe vivendo una situazione delicata. Nessun accenno a eventuali tradimenti, ma un dettaglio sui social non è passato inosservato.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota rompe il silenzio dopo gli ultimi rumors

Mentre proseguono le voci di una crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, quest'ultima ha rotto il silenzio, pubblicando una storia su Instagram e attirando l'attenzione dei fan. L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di star vivendo un periodo molto delicato e che di recente ha deciso di ridurre la sua presenza sui social per occuparsi di sé e della sua famiglia.

Nei mesi precedenti, Alessia aveva raccontato di aver subito insulti e offese da parte degli hates sia per il suo aspetto fisico che per il suo lavoro come influencer. Per tutta risposta, Alessia Cammarota ha pubblicato una storia sui social che non è passata inosservata e che per molti sembra una conferma della possibile crisi tra lei e il marito: "Non sto vivendo una gran periodo, ho bisogno di tempo…del mio tempo. Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti! Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista ma non riesco, non me la sento…non ancora".

Tuttavia, Alessia ha concluso il suo sfogo con una breve rassicurazione sulla sua situazione famigliare e che ha rassicurato i fan: "Io sto bene, stiamo tutti bene. Ma ci vuole tempo. Spero capirete".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne