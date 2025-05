Uomini e Donne, Agnese De Pasquale sbotta sui social dopo la puntata: "Quando succedono queste cose..."

News VIP

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 16 maggio, Agnese si è lasciata andare a uno sfogo sui social: ecco cosa ha detto!

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda questa settimana, venerdì 16 maggio 2025, Agnese De Pasquale si è seduta al centro studio con Enrico, un cavaliere con cui aveva intrapreso una conoscenza. Tra i due si è anche instaurata una certa intimità, ma Enrico ha mostrato un certo interesse anche per Marilù, tacendo però ad Agnese che tra loro era scattato un bacio. Al centro studio la dama e il cavaliere hanno avuto un'accesa discussione, scatenando le risate nel parterre e tra il pubblico. Inoltre, dopo la messa in onda della puntata, Agnese ha pubblicato un ulteriore sfogo sui social, rivelando cosa aveva provato con quanto accaduto.

Uomini e Donne, Agnese ed Enrico al centro studio: volano stracci tra i due

Nella puntata di oggi, venerdì 16 maggio, Agnese è stata protagonista di una lite con Enrico: il cavaliere e la dama hanno intrapreso una frequentazione e hanno vissuto una certa intimità, ma Enrico le ha nascosto di avere un interesse anche per Marilù. Enrico ha tentato più volte di rigirare la frittata e di far credere di essere totalmente innocente, ma Agnese ha deciso di non fargliela passare liscia e ha pensato bene di rivelare quanto si sentisse ferita dal suo comportamento:

" Non posso uscire con un uomo che il giorno dopo bacia un’altra. Mi sento presa per il gioco. Sei stato l’unico con cui ho avuto un’intimità così, ma poi mi hai mancato di rispetto"

Il cavaliere ha provato a giustificarsi ancora, ma questa volta le sue parole hanno scatenato la reazione furiosa di Agnese. La dama si è sentita attaccata e ha deciso di contraccambiare le parole di Enrico, raccontando di come è stato spesso critico nei suoi confronti e che è stanca, a 42 anni, di essere criticata, quando in realtà è una donna molto forte e di carattere: "Diceva che ho degli aspetti troppo maschili che lo mettono in crisi. Mi sono stancata di sentirmi dire queste cose solo perché sono una donna forte e decisa".

Uomini e Donne, Agnese pubblica uno sfogo sui social: "Quando succedono cose simili..."

Postando qualche scatto in cui si mostra sorridente, mentre è nei camerini degli Studi Elios, Agnese ha voluto raccontare il perché di questo sorriso, nonostante la lunga discussione avuta al centro studio con Enrico: "Di fronte a eventi o persone che mi feriscono io reagisco in un modo strano. Invece di piangere per chi non merita, divento pungente sfacciata e mi viene da ironizzarci su. Non perché non soffra, ma credo che la parte tragicomica mi aiuti a esorcizzare la botta".

La dama ha proseguito il suo racconto dichiarando che non riesce a indossare una maschera e fingere di essere chi non è solo per accattivarsi le simpatie degli altri: "Io sono così: un po’ matta e non sempre lineare. Con mille difetti ma col pregio di essere sempre VERA. E se qualcuno mi calpesta a titolo gratuito mi vengono in mente solo epiteti poco gentili da rivolgergli".

In un secondo post, poi, Agnese ha lasciato intendere che, dopo aver chiuso con Enrico, non ha ancora trovato qualcuno con cui instaurare una storia d'amore, dichiarando che spera prima o poi di riuscire a dedicare a qualcuno la canzone inserita a corredo del post, Una canzone d'amore degli 883: "Quando ero giovane fantasticavo pensando a qualcuno a cui dedicare questa canzone. Continuiamo a fantasticare che è meglio. La verità lascia un po’ a desiderare o forse le mie scelte non sono mai così ben orientate o giuste, mettiamola così"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne