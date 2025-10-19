Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."

News VIP

La dama di Uomini e Donne Agnese De Pasquale è stata molto criticata sui social per la sua frequentazione con Federico Mastrostefano. Ecco cosa ha replicato agli haters!

Agnese De Pasquale è una delle dame dell'attuale edizione di Uomini e Donne e in queste settimane è finita sotto i riflettori per la complessa conoscenza che sta portando avanti con Federico Mastrostefano. La dama è stata molto criticata per il suo comportamento incoerente: per mesi, infatti, è intervenuta anche con altre dame a ricordare loro l'importanza di mantenere una dignità nei confronti di cavalieri che non avevano alcun interesse nei loro confronti. Ma nel caso di Federico, si è comportata in maniera del tutto opposta, attirandosi le critiche dei suoi followers. Ecco cosa ha replicato la dama nelle scorse ore...

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale criticata per la frequentazione con Federico Mastrostefano

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda la scorsa settimana, Federico Mastrostefano è stato incommentabile, ma Agnese ha deciso di chiudere la frequentazione con lui e mettere un punto al loro rapporto. Il cavaliere ed ex tronista è tornato nel programma di Maria De Filippi quest'anno e ha già iniziato a creare caos in studio. Inizialmente aveva deciso di frequentare Agnese e Rosanna Siino, ma poi con quest'ultima ha chiuso ogni frequentazione, per puntare le attenzioni su Francesca, nuova arrivata nel parterre. La loro frequentazione ha portato a un aperitivo e cena che hanno innervosito Agnese e la dama è entrata in studio pronta a dare battaglia. Al termine della discussione, Agnese ha dichiarato di voler chiudere con Federico, ma sappiamo dalle Anticipazioni che cambierà idea e ricascherà nelle braccia del cavaliere.

Questo suo comportamento le ha attirato le critiche di buona parte dei suoi followers, che hanno ammesso di essere molto delusi dal suo modo di fare, perché per troppo tempo ha finto di ergersi a paladina delle donne, mentre - come ha scritto qualcuna su X - "si è rivelata sottona come tante di noi". Stanca delle tante critiche ricevute in questi ultimi giorni, Agnese ha deciso di replicare alle offese dei followers e dire la sua sulla situazione che si è creata nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Agnese replica alle critiche: "Non insultate la mia intelligenza solo perché..."

Agnese De Pasquale ha deciso di replicare alle critiche ricevute sui social dopo gli ultimi sviluppi della frequentazione con Federico Mastrostefano. La dama ha chiesto ai suoi followers di "mostrare clemenza" e non insultare la sua intelligenza solo per le sue scelte sentimentali: "Siate clementi. Quanto odio il fatto che qualcuno metta in dubbio l’ intelligenza di una persona sulla base delle proprie scelte sentimentali. Per quanto dubbie, magari sbagliatissime e sicuramente opinabili sono comunque scelte dettate da emozioni vere".

Secondo la dama, infatti, per quanto non possano essere scelte giuste, le sue sono dettate dalle emozioni che prova e non ha mai avuto la pretesa di erfersi a giudice, ma anzi, ammette di essere "imperfetta, incoerente" e di sbagliare come tutti: "Secondo il parere di alcuni (per fortuna pochi) una persona intelligente o con un minimo bagaglio culturale è esente forse da tradimenti? Da matrimoni fallimentari?". Contrariamente ad altre persone, prosegue Agnese, non riesce a compiere scelte totalmente razionali e pur essendo stata molto brava ad aiutare altre persone a trovare l'amore, non ha avuto la stessa fortuna lei stessa. Eppure, è contenta di compiere scelte a volte folli, perché sono tutte vere e dettate dai suoi sentimenti:

"Con me stessa un disastro, infatti sono da sola, non mi sono mai sposata e continuo a fare da testimone con grandi e prolissi discorsi. Vi voglio bene anche se faccio scelte discutibili… ma VERE"

