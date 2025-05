Uomini e Donne, Agnese De Pasquale confessa: "Sabrina mi ha criticata, ma il problema non ero io..."

News VIP

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale, dama del trono over ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di alcune dame.

Agnese De Pasquale è una delle dame del trono over di questa edizione di Uomini e Donne e ha già dato prova di non avere peli sulla lingua in studio, né quando si tratta di dichiararsi una "bimba di Gianmarco Steri", né quando stronca il comportamento dei cavalieri in studio che non vogliono prenderla sul serio. Di recente è stata intervistata dalla rivista ufficiale del dating show di Canale 5 e ha rivelato che tipo di uomo cerca e spera di trovare nel programma.

Uomini e Donne, Agnese confessa: "Sabrina mi ha accusata, ma il problema lo aveva 'in casa'. Io però..."

Al magazine del programma condotto da Maria De Filippi, Agnese De Pasquale ha raccontato in maniera approfondita del suo lavoro e di quanto impegno e passione ci metta. La dama, infatti, lavora con ragazzini disabili e autistici, un lavoro al quale è arrivata dopo un tirocinio universitario, che le ha fatto comprendere che aiutare il prossimo era la sua vocazione: "Mi sono resa conto che aiutarli mi stimolava, mi portava a essere una persona migliore. [...]Riuscire a farli sorridere è un'emozione indescrivibile". La dama ha raccontato di essere una referente in una scuola d'infanzia per bambini autistici e si occupa di organizzare e gestire gruppi di bambini con bisogni speciali e garantirne l'inclusività nella scuola.

Agnese ha anche ammesso di essere una stakanovista e che spesso tende a non avere orari, perché ama a tal punto il suo lavoro da essere sempre reperibile: "Se qualcuno chiama alle due di notte, rispondo. Questo vale anche per le questioni non lavorative". Tra i suoi sogni professionali, ha rivelato, c'àè quello di lavorare in un carcere minorile, in modo da affrontare temi di cui già si occupa in un contesto più particolare.

Proprio per la passione che mette nel suo lavoro e in generale nella sua vita, la dama ha confessato di cercare un uomo che la sappia amare in maniera altrettanto appassionata: "Voglio un amore come quelli di Mare Fuori. Di fuoco, passionale, struggente". Di recente, Agnese è stata additata nel programma per essere una "tentatrice" dagli "occhi magici", come l'ha definita Giuseppe, ma la dama si è difesa in più occasioni dicendo che non ha mai voluto tentare nessuno e che è sempre intervenuta per aiutare il cavaliere con Sabrina (quando i due si frequentavano):

"Mi hanno accusato di voler fare la psicologa, la sapientna, quando volevo solo tendere la mano al prossimo. Non mi sono sentita capita da Francesca e inizialmente neppure da Sabrina, che non aveva voluto sentire la mia campana e mi dava colpe inesistenti...quando il problema lo aveva 'in casa'. Io però ho voluto tenderle comunque una mano, darle un supporto"

Uomini e Donne Anticipazioni, Agnese protagonista di un acceso scontro

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, come svelano le Anticipazioni, Agnese è stata al centro di un acceso scontro con un cavaliere che stava frequentando. La dama e il cavaliere hanno rivelato al centro studio di aver avuto una frequentazione anche "intima", rivelando diversi particolari al punto che Maria De Filippi è intervenuta per frenare la discussione.

Tuttavia, il cavaliere in questione ha tenuto nascosto alla dama di avere un certo interesse anche per Marilù, un'altra donna del parterre. Questo segreto ha scatenato una lite al centro studio, portando Agnese ad alzarsi furiosa dalla sedia annunciando di voler chiudere la frequentazione. Anche Marilù, che non era a conoscenza della presenza di Agnese, ha alla fine deciso di chiudere la storia con il cavaliere, delusa dall'essere stata presa in giro.

