Uomini e Donne, Agnese De Pasquale alza i toni e il pubblico si lamenta sui social: ''Che pesantezza''

Irene Sangermano

Agnese De Pasquale torna immediatamente al centro dell’attenzione del pubblico di Uomini e Donne, non in modo positivo. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale alza i toni e il pubblico si lamenta sui social: ''Che pesantezza''

Neppure il tempo di tornare nello studio di Uomini e Donne che Agnese De Pasquale ci mostra già di essere partita con il piede di guerra questa edizione. La dama, infatti, attacca Rosanna Siino infastidita dal fatto che entrambe stanno conoscendo Federico Mastrostefano, ma che il cavaliere preferisca la bella siciliana. Secondo il pubblico la reazione di Agnese è davvero eccessiva.

Uomini e Donne, Agnese attacca Rosanna

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Rosanna Siino si sono contese le attenzioni di Federico Mastrostefano. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi è tornato nello studio in cerca dell’amore e si è immediatamente fatto riconoscere, presentandosi a diverse dame tra cui Agnese e Rosanna, da poco tornata dopo la rottura con Giuseppe Molonia che è stata ferocemente discussa pochi giorni fa. Federico ha inizialmente chiesto ad Agnese di uscire insieme a cena, salvo poi rivolgere le sue attenzioni a Rosanna e questo sembra aver indispettito moltissimo la dama dagli occhi azzurri che sappiamo essere molto competitiva.

Purtroppo nello studio di Uomini e Donne, nonostante un po’ tutte si facciano paladine della verità assoluta e della sorellanza tra donne, la verità è che tutte si sentono in competizione con tutte e alla fine, anche quando sono i cavalieri a creare tensione tra loro, finiscono con il preferire attaccarsi a vicenda piuttosto che attaccare lui. Insomma, messe in vetrina, la maggior parte delle dame di Uomini e Donne danno il loro peggio, mostrandosi pronte a tutto per un po’ di attenzione. Nel corso dello scontro in puntata, Agnese ha attaccato Rosanna per la sua abitudine di uscire contemporaneamente con più persone, questione che la siciliana ci ha tenuto a ribadire anche in questa stagione dato che a lei non interessa che i cavalieri facciano altrettanto, l’importante è essere chiari.

Uomini e Donne, il pubblico contro Agnese

Pur comprendendo la stizza nel vedere un uomo che le interessa scegliere di uscire con un’altra dama dopo averle inizialmente proposto una cena, che si è rimangiato, il pubblico di Uomini e Donne ha trovata esagerata la reazione di Agnese De Pasquale nei confronti di Rosanna Siino. Sui social, ad onore del vero, ci sono anche commenti cattivi per la siciliana considerata poco interessata all’amore quanto interessata alle telecamere, ma la maggior parte dei commenti negativi sono per Agnese.

Agnese la perfettina... Fuori luogo”, si legge in un commento, “Agnese troppo polemica” e poi “Agnese: la femminista intransigente con tutti tranne che con se stessa”. Insomma una valanga di commenti negativi ma ci sono anche quei fan che non sopportano nessuna delle due, e lo ammettono fieramente nei commenti. Sicuramente il modo di fare di Agnese è molto indisponente, poco coerente e il suo continuo giudicare fastidioso, soprattutto da parte di una donna che per prima dice di voler lasciare liberi tutti.

