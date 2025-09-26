TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano

Irene Sangermano

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5, Rosanna e Agnese discutono per Federico.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5, scatenato confronto tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino che già litigano per le attenzioni di Federico Mastrostefano, poi polemiche per il discorso di Alessandro sui rapporti intimi, infine Antonio furioso per essere stato mollato da Cinzia. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne, Alessandro fa infuriare le donne in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Sabrina Zago e Joseph, il nuovo cavaliere che è sceso per corteggiarla. I due sono stati piuttosto bene insieme anche se, a nostro avviso, qui manca una cosa fondamentale: la scintilla. Sappiamo che Sabrina adora i drammi, lei vorrebbe starne lontano e scegliere l’uomo bravo e buono che le vuole bene, ma non si sa per qualche motivo poi torna sempre dal malessere di turno. Questa volta, Zago ha ammesso di volerci andare piano prima di aprirsi per evitare ferite ma il suo discorso non convince, dato che secondo tutti manca la chimica.

Passiamo ad un vero giocatore, un numero uno del romanticismo e del corteggiamento: Alessandro. Lui è uscito con Tatiana e tra loro è andata molto bene, salvo per un dettaglio non da poco. Il cavaliere, infatti, voleva avere un rapporto completo con la dama che si è rifiutata - noi ci chiediamo come poteva pensare che sarebbe andata altrimenti - perché troppo presto.

Secondo Alessandro invece il rapporto va consumato subito così c’è al sicurezza che se si esce una terza o quarta volta lo si fa perché piace veramente quella persona e non per raggiungere l’obiettivo sessuale. Un ragionamento che ci lascia totalmente senza parole e indigna anche le dame del parterre femminile. Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti con Rosanna Siino che è uscita con Federico Mastrostefano e Francesco. La dama è entusiasta di entrambi mentre Federico ha qualcosa da dire a Rosanna, non essendo stato messo al corrente dell’uscita tra lei e Francesco.

Uomini e Donne, Agnese si prende la scena

Mentre Rosanna Siino spiega che per lei ogni conoscenza è separata e che, come ha sempre detto anche lo scorso anno, neppure lei vuole sapere nulla dei cavalieri che frequenta fino a che non inizierà a provare un vero sentimento, Agnese De Pasquale ne approfitta per prendersi il suo primo momento della stagione sotto ai riflettori. La dama si erge ancora una volta a baluardo della verità assoluta per sfoggiare la sua capacità linguistica, trasformando alla fine la scena in un pollaio di strepitii e fatti rinfacciati.

Dopo questa lite, che ci potevamo tranquillamente risparmiare, passiamo a Cinzia la nostra gattona campana che, zitta zitta, lo scorso anno ha creato il caos in studio. Cinzia si ritrova davanti un Antonio molto ma molto furioso dopo che lei ha chiuso durante l’estate senza neppure andare con lui in barca. Tra recriminazioni e lamentele, quello che sentiamo di dire al signor Antonio è molto semplice: noi in barca ad Agropoli ci veniamo molto volentieri.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!
Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”
news VIP Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”
La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire?
La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché
X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!
anticipazioni TV X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!
Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez
news VIP Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez
Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio''
news VIP Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio''
Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"
news VIP Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV