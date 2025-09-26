Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5, Rosanna e Agnese discutono per Federico.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5, scatenato confronto tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino che già litigano per le attenzioni di Federico Mastrostefano, poi polemiche per il discorso di Alessandro sui rapporti intimi, infine Antonio furioso per essere stato mollato da Cinzia. Ecco la nostra opinione sulla puntata di oggi.

Uomini e Donne, Alessandro fa infuriare le donne in studio

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Sabrina Zago e Joseph, il nuovo cavaliere che è sceso per corteggiarla. I due sono stati piuttosto bene insieme anche se, a nostro avviso, qui manca una cosa fondamentale: la scintilla. Sappiamo che Sabrina adora i drammi, lei vorrebbe starne lontano e scegliere l’uomo bravo e buono che le vuole bene, ma non si sa per qualche motivo poi torna sempre dal malessere di turno. Questa volta, Zago ha ammesso di volerci andare piano prima di aprirsi per evitare ferite ma il suo discorso non convince, dato che secondo tutti manca la chimica.

Passiamo ad un vero giocatore, un numero uno del romanticismo e del corteggiamento: Alessandro. Lui è uscito con Tatiana e tra loro è andata molto bene, salvo per un dettaglio non da poco. Il cavaliere, infatti, voleva avere un rapporto completo con la dama che si è rifiutata - noi ci chiediamo come poteva pensare che sarebbe andata altrimenti - perché troppo presto.

Secondo Alessandro invece il rapporto va consumato subito così c’è al sicurezza che se si esce una terza o quarta volta lo si fa perché piace veramente quella persona e non per raggiungere l’obiettivo sessuale. Un ragionamento che ci lascia totalmente senza parole e indigna anche le dame del parterre femminile. Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti con Rosanna Siino che è uscita con Federico Mastrostefano e Francesco. La dama è entusiasta di entrambi mentre Federico ha qualcosa da dire a Rosanna, non essendo stato messo al corrente dell’uscita tra lei e Francesco.

Uomini e Donne, Agnese si prende la scena

Mentre Rosanna Siino spiega che per lei ogni conoscenza è separata e che, come ha sempre detto anche lo scorso anno, neppure lei vuole sapere nulla dei cavalieri che frequenta fino a che non inizierà a provare un vero sentimento, Agnese De Pasquale ne approfitta per prendersi il suo primo momento della stagione sotto ai riflettori. La dama si erge ancora una volta a baluardo della verità assoluta per sfoggiare la sua capacità linguistica, trasformando alla fine la scena in un pollaio di strepitii e fatti rinfacciati.

Dopo questa lite, che ci potevamo tranquillamente risparmiare, passiamo a Cinzia la nostra gattona campana che, zitta zitta, lo scorso anno ha creato il caos in studio. Cinzia si ritrova davanti un Antonio molto ma molto furioso dopo che lei ha chiuso durante l’estate senza neppure andare con lui in barca. Tra recriminazioni e lamentele, quello che sentiamo di dire al signor Antonio è molto semplice: noi in barca ad Agropoli ci veniamo molto volentieri.

