Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg nel cast: le prime Anticipazioni sul suo personaggio

Whoopi Goldberg è la nuova star di Un Posto al Sole. Grande attesa per l’attrice americana, che commenta emozionata il suo ingresso nel cast della soap di Rai 3. Ecco le prime Anticipazioni.

Notizia inaspettata quanto gradita per i fan di Un Posto al Sole, una delle soap italiane più longeve di sempre. Whoopi Goldberg entra ufficialmente a fare parte del cast, ed ecco che la direttrice fiction Rai, Maria Pia Ammirati, dà le prime Anticipazioni sul personaggio della famosa attrice di Hollywood a Palazzo Palladini.

Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole

Tra le tante novità presentate dalla Rai durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva ce ne è una che proprio non può passare inosservata. Stiamo parlando della presenza dell’attrice americana Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole, amatissima soap in onda su Rai 3 da un trentennio. Un colpaccio quello messo a segno dai vertici di Viale Mazzini, che si assicurano la presenza della star di Hollywood nelle trame della nuova stagione che andrà in onda il prossimo anno. Whoopi si è detta emozionata all’idea di far parte di questo progetto, pur consapevole della barriera linguistica:

“Sono molto felice di unirmi al cast di Un posto al Sole. Loro sanno che è un’idea folle, io so che è un’idea folle, m è una cosa meravigliosa da fare quindi non vedo l’ora. Sono molto emozionata, so che il mio italiano non è perfetto ma abbiamo trovato un modo… Ci vediamo in tv”.

Ma come è arrivata Goldberg a Un Posto al Sole? A spiegarlo ci pensa la direttrice delle fiction Rai, Maria Pia Ammirati, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. Una sorpresa, ammette Ammirati, anche per loro quella dell’adesione dell’attrice americana alla soap, partita dalla passione che Whoopi ha mostrato per la soap dopo aver visto alcune puntate, ma anche da un’amicizia in comunque tra lei e Patrizio Rispo che nella serie interpreta Raffaele e che ha fatto da tramite.

Un Posto al Sole, Anticipazioni sull’ingresso di Whoopi Goldberg nella soap

Sembra che sia stata proprio Whoopi Goldberg a proporsi dopo aver visto alcune puntate di Un Posto al Sole, innamorandosi della trama e della longevità della soap. Grazie all’intervento di Patrizio Rispo i vertici di Viale Mazzini hanno concluso un accordo proficuo per tutti. Ma quale ruolo avrà l’attrice americana nelle nuove puntate? A raccontato e Maria Pia Ammirati.

“Arriva in Italia come una turista americana che, per una serie di vicende, finisce ad abitare a Palazzo Palladini. Qui farà amicizia con Raffaele, con cui nascerà un rapporto quasi sentimentale. In realtà la linea che sviluppa avrà anche un tocco di “mistero” perché questa signora è venuta in Italia per risolvere un giallo”.

Queste le prime Anticipazioni sulle nuove puntate. Nel frattempo, c’è grande attesa per le riprese a Napoli, che si terranno a novembre per circa un mese, mentre le puntate con Whoopi come protagonista andranno in onda a febbraio 2026. Un regalo inaspettato quanto perfetto per festeggiare i 30 anni di messa in onda della soap di Rai 3.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.