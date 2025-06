Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg si unisce al cast della Soap: "Un'idea folle, ma anche meravigliosa"

Anticipazioni TV

Durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, Whoopi Goldberg ha rivelato che si unirà al cast di Un Posto al Sole: scopriamo insieme tutti i dettagli!

La conferenza stampa dei Palinsesti Rai 2025/2026 ha regalato una grandissima sorpresa per gli appassionati di Un Posto al Sole: nella nuova stagione della Soap di Rai3 comparirà Whoopi Goldberg, straordinaria attrice internazionale. A rivelarlo, con un divertente video, è stata la stessa attrice!

Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg si unisce al cast della Soap

L'attrice di film acclamati come Il colore viola, Ghost e Sister Act, Whoopi Goldberg, si unirà al cast di Un Posto al Sole, la storica Soap di Rai3. Alla conferenza stampa per i Palinsesti Rai 2025/2026, infatti, oltre a riconfermare il ritorno di Un Posto al Sole, è stato annunciato che per la prossima stagione arriverà nel cast un'attrice EGOT (che ha vinto quindi Emmy, Golden Globe, Oscar e Tony Award). Una notizia che ha sorpreso molto i giornalisti in sala, ma che è stata rapidamente confermata.

Whoopi Goldberg è una delle più note attrici statunitensi, che ha recitato in grandi film ed è stata diretta da registi del calibro di Steven Spielberg. Da anni si è anche dedicata alla conduzione di un talk show e ha preso parte a diverse produzioni seriali negli USA. Tuttavia, quella di Un Posto al Sole sarà la sua prima partecipazione a una produzione del tutto italiana. Ma com'è possibile che Whoopi Goldberg si unirà al cast della Soap?

Per la prossima stagione, la Soap di Rai3 celebrerà il 30°anniversario e non sorprende che per questo importante traguardo gli autori abbiano deciso di stupire tutti e proporre un ruolo a una delle attrici statunitensi più amate dal pubblico italiano.

Un Posto al Sole, il messaggio di Whoopi Goldberg per i fan della Soap: "Un'idea folle, ma meravigliosa"

A comunicare della presenza di Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole è stata la stessa attrice, che ha registrato una breve clip, mostrata alla conferenza stampa per i Palinsesti Rai 2025/2026.

Nel filmato, l'attrice ammette di essere entusiasta di questa collaborazione, che definisce un'idea folle ma meravigliosa, e aggiunge che il suo non sarà un semplice cameo. lL'attrice avrà un ruolo nella Soap e sarà protagonista di una storyline a lei dedicata: il suo arrivo è previsto per il 2026. Nel filmato, Whoopi Goldberg dichiara:

"B uon pomeriggio o buona sera. Passavo di qui per dirvi quanto sono felice di unirmi al cast di Un Posto al Sole. Loro sanno che è un’idea folle. Io so che è un’idea folle. Ma è una cosa meravigliosa da fare. Quindi non vedo l’ora, sono emozionata"

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.