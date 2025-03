Tony Effe stupisce su Giulia De Lellis: ''Lei è molto impegnativa''

News VIP

Dopo le recenti voci sulla possibile crisi di coppia, Tony Effe si sbottona sulla relazione con Giulia De Lellis nello studio di Stasera c'è Cattelan.

Ospite nel salotto di Stasera c’è Cattelan, lo show condotto sulla Rai da Alessandro Cattelan, Tony Effe ha commentato inaspettatamente la sua relazione con Giulia De Lellis, lasciandosi andare ad un commento che ha stupito i fan della coppia. Ecco cosa è successo e le dichiarazioni del rapper romano.

Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi?

Con “Damme ‘na Mano” Tony Effe ha debuttato per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Il rapper romano ha convinto ma non ha sufficienza per poter entrare nella rosa dei primi cinque finalisti, ma il successo che riscontrato è comunque notevole soprattutto per una canzone che è una ballata molto diversa dalle sue soliste rime rap. Ma non è solo per Sanremo che Tony Effe è al centro del gossip nelle ultime settimane. Da questa estate, infatti, il cantante fa coppia fissa con Giulia De Lellis che ha conosciuto grazie al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana. Tra i due è nato l’amore e alla fine, dopo diverse paparazzate, Giulia e Tony sono usciti allo scoperto ufficialmente.

Negli ultimi mesi la relazione ha subito una bella accelerata, tanto che l’influencer e il rapper hanno già preso casa insieme dopo aver conosciuto le rispettive famiglie, che frequentano molto come dimostrano le foto pubblicate su Instagram da entrambi. Insomma, Giulia e Tony sono molto innamorati e sembrava che anche il cantante fosse pronto al grande passo. Proprio poco prima dell’inizio di Sanremo, infatti, si è diffuso un gossip assurdo secondo il quale Tony Effe avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Giulia proprio dal palco dell’Ariston. Una proposta che, invece, non è arrivata mentre è arrivata puntuale la voce sulla crisi di coppia dopo la kermesse musicale d’Italia. Si mormora che De Lellis voglia assolutamente una famiglia in poco tempo, desiderando una gravidanza al più presto ma che il rapper abbia detto chiaramente di non essere pronto a diventare padre. Nel frattempo, mentre la coppia decide di non smentire direttamente l’indiscrezione, Tony è ospite del salotto di Stasera c’è Cattelan dove fa una rivelazione sulla sua fidanzata.

Tony Effe, cosa ha detto di Giulia De Lellis da Alessandro Cattelan

Ospite della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, lo show condotto da Alessandro Cattelan sulla Rai, Tony Effe si è sbottonato sul suo rapporto con Giulia De Lellis, che lo ha seguito e incoraggiato durante le cinque serate del Festival di Sanremo, ma con la quale si mormora ci sia maretta. Il rapper, infatti, ha spiegato che quello con la bella influencer è per lui un rapporto tutto nuovo, dove viene preteso che anche lui si impegni totalmente.

“Lei è molto impegnativa, io sono abituato a non rendere conto a nessuno, nemmeno con mia mamma. Tipo buongiorno e buonasera - riporta Biccy - La storia con lei è una cosa nuova per me, non che prima non mi impegnassi, però… Siccome lei ci mette il 100%, cerco di metterci il 100% anche io“.

Ma cosa vuol dire questa confessione di Tony? Se da una parte sembra semplicemente la descrizione del rapporto che ha con Giulia, che sappiamo essere una vera passionale grazie alla sua storia personale che è sotto gli occhi di tutti, una ragazza che senza dubbio si spende per la propria dolce metà e ci crede sempre, dall’altra sembra essere anche una puntualizzazione che conferma che non è tutto rose e fiori con Giulia in questo momento.

