Tony Effe spende una fortuna per un Anello di diamanti dedicata alla figlia che aspetta da Giulia De Lellis

News VIP

Ecco l'ultimo plateale gesto di Tony Effe per la figlia Priscilla, la bimba che aspetta dalla compagna Giulia De Lellis: un anello di diamanti che vale una fortuna.

Tony Effe diventa papà e sta prendendo la cosa molto sul serio, ovviamente senza tradire il suo amore per il lusso e gli eccessi. Per prepararsi alla nascita della figlia Priscilla, per la gioia della compagna Giulia De Lellis, il rapper ha fatto creare un prezioso anello di diamanti che vale una fortuna.

Tony Effe diventa papà

La love story tra Tony Effe e Giulia De Lellis ha appassionato gli amanti del gossip sin dal suo esordio, quando dopo varie paparazzate insieme a seguito del loro primo incontro durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il rapper e l’influencer romana hanno ufficializzato la loro relazione. Giulia e Tony sono andati subito a convivere insieme a Milano e lei ha accompagnato il cantante a Sanremo per la sua prima volta sul palco del Festival della Canzone Italiana, rimanendo dietro le quinte per non rovinare il suo momento, mentre Tony l’ha sostenuta nei nuovi progetti del suo brand mostrandosi entusiasta per lei e per il suo successo.

Poi è arrivato l’annuncio della gravidanza, rovinato in qualche modo dalle foto dei paparazzi di Chi che hanno dato la notizia prima del tempo. Giulia e Tony sono in attesa della loro prima figlia che chiameranno Priscilla e sembra che il cantante abbia preso molto sul serio il nuovo status di papà. Nel frattempo, per il suo compleanno, il rapper ha dato alle stampe il suo primo libro, un’autobiografia edita Mondadori nella quale racconta la sua vita senza filtri per la prima volta. Dopo aver celebrato la prima festa della mamma di Giulia, il cantante ha deciso di farsi un altro regalo per celebrare la gravidanza e non ha badato a spese, ecco i dettagli.

Tony Effe, anello di diamanti per la figlia: che lusso

Tony Effe è noto per il suo amore per gli eccessi e il lusso, tanto che la polemica che lo ha riguardato al Festival di Sanremo è stata proprio legata alla collana Tiffany da migliaia di euro, che gli è stat fatta togliere dalla produzione prima di salire sul palco per cantare la sua “Damme ‘na mano”. Del resto, il rapper ha fatto della ricchezza e della bellezza la sua filosofia di vita e questi due concetti si trovano ripetuti, allo sfinimento, anche nei testi delle sue canzoni.

E così, per celebrare l’arrivo della figlia Priscilla, che nascerà tra pochi mesi, e la sua felicità nel diventare padre, Tony ha deciso di far commissionare un maestoso, imponente e poco elegante anello di diamanti a forma di grande P con un maxi fiocco rosa. Un prodotto di alta gioielleria che costa una fortuna dato che è tempestato di diamanti preziosi di vari colori e tagli. Sotto al video dell’anello campeggia il commento di Giulia De Lellis, fiera del gesto dolce e costoso del suo compagno e padre della sua bimba.