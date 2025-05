Tony Effe pubblica il suo primo libro ''Non volevo ma lo sono''

News VIP

Tony Effe diventa papà, festeggia il successo musicale e ora debutta anche in libreria con “Non volevo ma lo sono”, un’autobiografia edita Mondadori che parla della sua vita senza finzioni, a cuore aperto. Ecco i dettagli.

Tony Effe pubblica la sua autobiografia

È senza dubbio un anno particolare per Tony Effe che, dopo il successo estivo di “Sesso e Samba” con Gaia lo scorso anno, è tornato al centro della scena musicale italiana, complice senza dubbio la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Damme ‘na mano”. Dopo essere stato protagonista della cover di GQ Italia come “Man of the year” proprio a fronte del suo successo strepitoso, Tony ha ufficializzato la sua love story con Giulia De Lellis. La coppia è in dolce attesa della loro prima figlia, che chiameranno Priscilla, e sono piovuti tantissimi auguri Vip su Instagram, sotto le foto che Giulia e Tony hanno pubblicato per dare il lieto annuncio, battuti sul tempo dalla copertina di Chi che ha scovato il pancione delll’influencer romana e l’ha piazzato in prima pagina.

In occasione del suo compleanno, un compleanno speciale dato che tra poco diventerà padre, Tony ha deciso di raccontare la sua storia senza filtri, dall’inizio al presente, attraverso le pagine del suo primo libro. “Non volevo ma lo sono” è il titolo dell’autobiografia del rapper romano, edita Mondadori, pubblicata e disponibile nelle librerie e online proprio nel giorno del suo 34esimo compleanno. I fan del cantante sono molto curiosi di scoprire la sua storia raccontata da lui in prima persona, ma ovviamente non sono mancate critiche dal momento che, soprattutto negli ultimi anni, sembra che un po’ tutti abbiano questa mania di pubblicare libri e, soprattutto, autobiografie.

Un genere letterario che si accosta senza dubbio a personalità più rilevanti nella storia dell’umanità, ma la tendenza di oggi è quella di pubblicarne anche di coloro che, oltre ad essere giovanissimi, sono grandi protagonisti dei social e del gossip. Del resto, va detto, l’Italia intera si è paralizzata quando Tony Effe ha deciso di iniziare un dissing con Fedez, lasciando incuriositi anche coloro che solitamente di gossip non si interessano più di tanto. Tony fa tendenza, e perché non raccontare dunque la storia.