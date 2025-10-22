Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta

News VIP

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno realizzato il loro sogno più grande il 7 ottobre 2025 con la nascita della loro figlioletta Priscilla. I due hanno annunciato il lieto evento sui loro profili social, mettendo l'accento sulla loro emozione. Infatti, lei ha semplicemente scritto: "La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego...", e lui: "Tutto", poche parole a corredo di alcune tenerissime immagini del giorno in cui la bambina è venuta al mondo e che mostrano quanto entrambi fossero felici di poterla finalmente stringere tra le loro braccia.

Il regalo da 70.000 euro di Giulia per Tony

Usciti dall'ospedale, Tony e Giulia sono stati paparazzati da Chi insieme alla sorella di lei mentre si mettevano in viaggio verso casa, con un membro della famiglia - il più speciale - in più. Inoltre lo stesso Magazine ha anche rivelato che il noto trapper avrebbe omaggiato la bella influencer con un regalo a dir poco costoso. Infatti, si tratterebbe di una parure di oro e diamanti dal valore di circa 70.000 euro, impreziosita maggiormente da un'incisione speciale:

Una parure in oro e diamanti, un Eternity Set con incisa la data del parto da 70.000 euro.

La storia d'amore tra Tony e Giulia

Tony Effe e Giulia De Lellis, benché siano due personaggi molto popolari che hanno sempre pubblicato molto sui social, sono sempre stati piuttosto riservati in merito alla loro storia d'amore. Non si sa bene quando sia iniziata ufficialmente questa love story, ma è noto che la primo avvistamento insieme risalga a giugno 2024, in occasione del concerto di Geolier a Napoli. Qualcuno parlava di semplice amicizia, visto che la De Lellis aveva da poco detto addio a Giano Del Bufalo, antiquario e fratello della più famosa Diana. Poco dopo, però, il cantante e l'ex volto di Uomini e Donne hanno cominciato a pubblicare degli scatti insieme, ufficializzando la relazione amorosa. A distanza di circa un anno e mezzo, Tony e Giulia hanno allargato la famiglia, certi dei sentimenti che nutrono l'uno per l'altra.