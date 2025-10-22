TGCom24
Home | VIP | News | Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
News VIP

Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta

Francesca Simone

Il regalo extralusso con cui Tony Effe ha voluto omaggiare Giulia De Lellis per la nascita della loro prima figlia è mozzafiato!

Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta

Tony Effe ha fatto un incredibile regalo a Giulia De Lellis in occasione della nascita della loro prima figlia, Priscilla. Ecco di che cosa si tratta.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno realizzato il loro sogno più grande il 7 ottobre 2025 con la nascita della loro figlioletta Priscilla. I due hanno annunciato il lieto evento sui loro profili social, mettendo l'accento sulla loro emozione. Infatti, lei ha semplicemente scritto: "La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego...", e lui: "Tutto", poche parole a corredo di alcune tenerissime immagini del giorno in cui la bambina è venuta al mondo e che mostrano quanto entrambi fossero felici di poterla finalmente stringere tra le loro braccia.

Il regalo da 70.000 euro di Giulia per Tony

Usciti dall'ospedale, Tony e Giulia sono stati paparazzati da Chi insieme alla sorella di lei mentre si mettevano in viaggio verso casa, con un membro della famiglia - il più speciale - in più. Inoltre lo stesso Magazine ha anche rivelato che il noto trapper avrebbe omaggiato la bella influencer con un regalo a dir poco costoso. Infatti, si tratterebbe di una parure di oro e diamanti dal valore di circa 70.000 euro, impreziosita maggiormente da un'incisione speciale:

Una parure in oro e diamanti, un Eternity Set con incisa la data del parto da 70.000 euro.

La storia d'amore tra Tony e Giulia

Tony Effe e Giulia De Lellis, benché siano due personaggi molto popolari che hanno sempre pubblicato molto sui social, sono sempre stati piuttosto riservati in merito alla loro storia d'amore. Non si sa bene quando sia iniziata ufficialmente questa love story, ma è noto che la primo avvistamento insieme risalga a giugno 2024, in occasione del concerto di Geolier a Napoli. Qualcuno parlava di semplice amicizia, visto che la De Lellis aveva da poco detto addio a Giano Del Bufalo, antiquario e fratello della più famosa Diana. Poco dopo, però, il cantante e l'ex volto di Uomini e Donne hanno cominciato a pubblicare degli scatti insieme, ufficializzando la relazione amorosa. A distanza di circa un anno e mezzo, Tony e Giulia hanno allargato la famiglia, certi dei sentimenti che nutrono l'uno per l'altra.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
news VIP Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
anticipazioni TV This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
news VIP Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
news VIP Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
news VIP Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV