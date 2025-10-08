Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla!

News VIP

Con un annuncio ufficiale, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno comunicato che la loro piccola Priscilla è nata! Vediamo insieme le prime parole della coppia!

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori! La coppia formata dall'influencer e dal rapper romano ha annunciato la nascita della loro prima figlia: la piccola Priscilla! Con due post sui social, i due vip hanno mostrato i momenti prima del parto e hanno condiviso alcuni scatti della neonata e delle loro famiglie, presenti per il tanto atteso arrivo.

Solo qualche mese fa, dopo le foto del servizio di Chi trapelate, Giulia De Lellis confermava che lei e Tony Effe erano in attesa della loro prima figlia insieme. Il rapper e l'influencer si erano conosciuti nell'estate del 2024, in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e dopo settimane di rumors, erano usciti allo scoperto come coppia. In maniera piuttosto improvvisa, la scorsa primavera erano iniziate a circolare voci di una gravidanza e GDL e il rapper avevano poi confermato l'arrivo di una bambina, svelando che l'avrebbero chiamata Priscilla. Nel corso di questi mesi, Giulia De Lellis ha condiviso spesso con i followers le emozioni dell'arrivo della sua prima figlia e ha più volte difeso altre future neo-mamme quando la loro privacy è stata violata.

Emblematico è stato il caso di Penelope Maria, figlia di Alessandra Amoroso, di cui i giornali online avevano diffuso la nascita prima che lo annunciassero la cantante e il suo compagno. In quell'occasione, Giulia De Lellis aveva esortato i followers a rispettare gli artisti che seguivano e le loro scelte di condividere o meno alcuni momenti privati della loro vita. Poche settimane fa, l'influencer ha dovuto replicare con rabbia a una fake news sulla nascita di Priscilla, per la quale era stata usata l'immagine di una neonata appena nata spacciata per la figlia dell'influencer. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi confermato che non avrebbe rivelato quando sarebbe nata la piccola, perché desiderava vivere il parto con la massima tranquillità.

E, oggi, mercoledì 8 ottobre, Giulia De Lellis ha condiviso sui social i primi scatti che confermano l'arrivo della piccola Priscilla. In un post, l'influencer ha mostrato il compagno Tony Effe con la piccola tra le braccia, avvolta in una coperta su cui è ricamato il suo nome: "La nostra bambina è qui" ha scritto GDL "e come ve lo spiego".

Con un ulteriore post, anche Tony Effe ha annunciato ai suoi followers dell'arrivo di Priscilla. Il rapper romano ha postato alcuni scatti che ritraevano la compagna Giulia De Lellis poche ore prima del parto, poi ancora altri scatti che mostravano i genitori di entrambi pronti a diventare nonni e poi alcuni teneri scatti con la piccola appena nata.

"Tutto" ha scritto il rapper, dimostrandosi entusiasta dell'arrivo della neonata e di essere diventato papà per la prima volta. Entrambi i neo genitori sono stati sommersi di auguri e frasi d'affetto da parte di diversi vip del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi, Emanuele Mameli, ma anche Christian De Sica, Baby K e altri colleghi rapper di Tony Effe.