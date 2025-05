Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: pioggia di auguri, da Chiara Ferragni a Stefano De Martino

News VIP

Giulia De Lellis ha confermato la notizia: lei e Tony Effe sono in attesa del loro primo figlio. Sui social sono tanti tantissimi i volti noti a fare le congratulazioni ai due neo genitori.

Dopo giorni di indiscrezioni, Giulia De Lellis ha confermato la notizia: lei e Tony Effe sono in attesa del loro primo figlio. Lo ha fatto attraverso un post su Instagram, in cui compaiono tenerissimi scatti che mostrano il pancione e momenti intimi con il compagno.

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori, l'annuncio della coppia e i commenti dei vip

Un annuncio emozionante e molto atteso dai fan della coppia, che finalmente spegne i rumor e le polemiche nate in seguito alla pubblicazione di alcune foto da parte del settimanale Chi.

Solo pochi giorni fa, infatti, la rivista diretta da Massimo Borgnis aveva lanciato in esclusiva la notizia della gravidanza dell’influencer, pubblicando immagini che ritraevano Giulia con un pancino visibile durante una passeggiata al parco. Lo scoop, però, non era stato accolto con entusiasmo: la De Lellis aveva manifestato il suo disappunto, sottolineando l’inopportunità di diffondere una notizia così personale senza il consenso dei diretti interessati. In sua difesa si erano espressi anche diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Aurora Ramazzotti, sottolineando il diritto alla riservatezza nei primi mesi di gravidanza.

Ora, con tempismo e sensibilità, l'influencer romana ha scelto di condividere in prima persona questo momento speciale: nelle foto pubblicate sui social si possono vedere alcune polaroid in cui mette in mostra il pancione, accompagnata da Tony Effe. Alcuni dettagli non lasciano spazio a dubbi sul sesso del nascituro: la coppia aspetta una bambina. La caption del post recita dolcemente “Le tue ragazze”, con tanto di tag al futuro papà che si è già tatuato sul volto il nome che hanno deciso di dare alla piccola, ovvero Priscilla.

Un annuncio intimo, spontaneo e carico d’amore che segna l’inizio di un nuovo, emozionante capitolo per una delle coppie più seguite del panorama social italiano. Il post della De Lellis ha avuto, come prevedile, centinaia di commenti e di like. E sono stati tantissimi i vip felici di questa notizia che hanno commentato l'annuncio dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tra i numerosi commenti, sono arrivati gli auguri di Stefano de Martino, Achille Lauro, Ida Platano, Noemi, Emma, Gabriele Parpiglia, Teresa Langella, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni, Rose Villain, Ghali, Ludovica Valli, Ivana Mrazova, Alessia Marcuzzi, Karina Cascella, Gaia, Clarissa Marchese, Raul Dumitras, Rosa Perrotta, Simona Ventura, Nilufar Addati, Georgette Polizzi. Cecilia Rodriguez che ha scritto: "Innamorata dal momento zero di voi due, vi voglio davvero bene!

Gli scatti di Guulia De Lellis con il pancione pubblicati in anteprima da Chi

La pubblicazione degli scatti che ritraevano Giulia De Lellis con un pancione ben visibile — confermando così i sospetti di una gravidanza — ha acceso un vivace dibattito sui social, acuito dalle stesse reazioni dell’influencer, che non ha gradito l'invasione della sua sfera privata. A prendere posizione sulla vicenda è stato Alfonso Signorini, intervenuto nel format Boom durante un confronto con la giornalista Grazia Sambruna. Il conduttore non ha usato mezzi termini: “Le immagini parlano da sole: Giulia alza la maglia e mostra chiaramente un pancino. Non ci sono dubbi. E poi, diciamolo, ha costruito la sua immagine condividendo ogni dettaglio della propria vita sui social. Richiamarsi adesso alla privacy fa un po’ sorridere. Non si tratta certo di una rivelazione sconvolgente. Probabilmente le è dispiaciuto non poter gestire personalmente l’annuncio, magari con il consueto corredo di sponsor e collaborazioni. Ma questo fa parte del gioco mediatico. I giornalisti hanno il compito di dare notizie, semplicemente.Giulia conosce bene le regole dello show business, ci vive dentro. Se fossi stato io il direttore, avrei fatto esattamente la stessa scelta editoriale.”