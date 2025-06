Tony Effe nella bufera per una foto con Giulia De Lellis, piovono critiche

News VIP

Tony Effe pubblica su Instagram uno scatto la fianco della compagna incinta Giulia De Lellis e piovono critiche, ecco perché.

Tony Effe e Giulia De Lellis sono in attesa della loro prima figlia insieme. La gravidanza procede alla perfezione, ma una foto pubblicata dal rapper crea tensione sui social.

Tony Effe e Giulia De Lellis presto genitori

Dopo il colpo di fulmine durante il ricevimento di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Tony Effe e Giulia De Lellis sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale. Il rapper romano e la bella influencer sono stati al centro di numerosi pettegolezzi per diverso tempo, tra crisi poi smentite e indiscrezioni sulla possibile gravidanza di Giulia, confermata dal settimanale Chi prima che potesse farlo lei. La coppia è in attesa della loro prima figlia insieme, che hanno deciso di chiamare Priscilla. Giulia ha recentemente aggiornato le sue fan su Instagram, dove è davvero molto famosa grazia al lavoro di imprenditrice digitale fatto negli anni.

Tutto procede per il meglio, salvo qualche scartoffia burocratica ancora da sistemare prima della data del presunto parto, e nel frattempo Tony continua a sfornare successi musicali che sono destinati a diventare veri e propri tormentoni estivi. Si è parlato di una nuova crisi recentemente, ma la coppia ha smentito presentandosi insieme al baby shower della figlia. Una giornata davvero unica con amici e familiari per celebrare l’imminente arrivo di Priscilla, che chissà se la coppia vorrà far nascere a Roma o a Milano. Nel frattempo nuova polemica a causa di una foto, ecco perché.

Tony Effe nella bufera, cosa ha fatto?

Tutto, insomma, procede per il meglio tra Tony Effe e Giulia De Lellis che sono sempre più innamorati e uniti nell’attesa della primogenita Priscilla. Non si parla ancora di nozze ma non è escluso che, a ridosso del parto, il rapper romano faccia una bellissima proposta di matrimonio alla influencer. Nel frattempo, dopo aver festeggiato tutti insieme il baby shower della loro primogenita, il popolo del web se la prende con Tony a causa di uno scatto con Giulia.

Nella foto in questione, infatti, si vede il rapper fumare vicino alla sua compagna incinta, mandandole addosso parecchio fumo passivo. Un’accortezza che senza dubbio è mancata al cantante, dato che dovrebbe preservare la sua compagna in questo momento delicato, e che è stata immediatamente condannata dal web. Certo, il rapper potrebbe essere più attento ma è anche vero che Giulia ha il medesimo potere decisionale, dunque se lei non fa polemica per iniziarne una noi?