Giulia De Lellis e Tony Effe insieme al baby shower della figlia Priscilla, niente crisi all'orizzonte

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? La verità sulla coppia e sul baby shower per la figlia Priscilla.

Giulia De Lellis e Tony Effe di nuovo al centro dei pettegolezzi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la coppia sarebbe in forte crisi a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita Priscilla. In realtà, ecco che la bella influencer e il rapper romano appaiono insieme al baby shower della figlia, più uniti che mai.

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi?

Sembra impossibile che due persone così social come Giulia De Lellis e Tony Effe non appaiano insieme da tanto tempo su Instagram, tanto che da questo è nato un nuovo gossip sulla coppia e si parla di crisi galoppante a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita Priscilla. Mentre Giulia aggiorna le fan sulla gravidanza, Tony sfila come modello e lei non è presente, poi mancano messaggi e cuori sotto le foto nei rispettivi profili e così il settimanale Chi ha ipotizzato che tra loro fosse maretta.

Del resto è vero che è bizzarro che, da un giorno all’altro, Giulia abbia smesso di seguire il suo fidanzato nelle sue nuove imprese, così come che Tony non abbia più commentato neppure una foto della sua amata. Cosa c’è di vero in questa indiscrezione? Al momento sembra proprio nulla, dato che poche ore fa la coppia più chiacchierata del momento si è presentata insieme, unita e sorridente, al baby shower della figlia. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis e Tony Effe insieme al baby show di Priscilla

Dopo il loro colpo di fulmine al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati una delle coppie più chiacchierate nel panorama del gossip italiano. Era chiaro fin da subito che la bella influencer romana e il rapper facessero sul serio, tanto da andare a convivere insieme a Milano e presenziare l’una agli eventi più importanti dell’altro e viceversa. Il settimanale Chi ha anticipato l’annuncio della gravidanza di Giulia, che si è mostrata molto infastidita per la questione, prima di confermare attraverso alcuni dolci scatti la notizia.

Giulia e Tony sono in attesa di Priscilla, la gravidanza procede per il meglio ma si è ipotizzato ci fosse qualche problema di coppia e una crisi tra loro. In realtà non è vero nulla e lo dimostra il fatto che Giulia e Tony si sono mostrati felici e sereni, molto innamorati e uniti, durante il recente baby shower della figlia come dimostrano le foto arrivate all'attenzione di Deianira Marzano, avvenuto proprio poche ore fa. Dunque, crisi scongiurata e solo la volontà di riservatezza forse proprio per non finire in pasto alla cronaca rosa.