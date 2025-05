Tony Effe e la chirurgia estetica: Genny Urtis svela i ritocchini del rapper

News VIP

Genny Urtis analizza il volto di Tony Effe e svela a quali ritocchini estetici si sarebbe sottoposto il rapper romano.

Tony Effe al centro dei pettegolezzi nel nuovo speciale social di Genny Urtis, che svela a quali ritocchi estetici si è sottoposto il rapper. Curiosi di scoprirlo?

Tony Effe si è sottoposto a chirurgia estetica?

Il successo di Tony Effe è un fenomeno che ha conquistato la scena musicale italiana da “Sesso e Samba” con Gaia fino “Miu Miu” e poi “Damme ‘na mano”, la canzone presentata durante la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha rappresentato anche il suo debutto sul palco dell’Ariston. Tony è anche un grande protagonista del gossip, tanto che GQ Italia lo ha voluto come “Man of the Year” sulla copertina, e poi si è parlato a lungo della sua love story con Giulia De Lellis, nata grazie ad un incontro durante il ricevimento di nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Dopo mesi di intensa frequentazione e convivenza, Tony e Giulia hanno confermato di essere in attesa della loro prima bambina, che chiameranno Priscilla. Nel frattempo, Tony pubblica anche il suo primo libro, un’autobiografia edita Mondadori che parla della sua vita in modo sincero e trasparente. Ciò che, invece, appare non del tutto trasparente è l’aspetto del rapper. Come tutti coloro che lo conoscono bene sanno, Tony si definisce spesso bello, anche se ha ammesso di non aver sempre apprezzato questa caratteristica, e tiene molto al suo aspetto fisico come dimostrano i tatuaggi sapientemente spalmati sui suoi addominali di ferro, i riccioli curati e poi i gioielli di diamanti, ma anche i look di alta moda. Ma tutta questa bellezza è naturale? A rispondere è Genny Urtis.

Genny Urtis svela cosa si è rifatto Tony Effe

Chirurgo delle star che negli anni ne ha viste tante, ma ne ha fatte anche tante ai suoi clienti Vip, Genny Urtis ha parlato dei presunti ritocchini estetici di Tony Effe nella sua nuova rubrica social, svelando cosa è naturale e cosa no nel rapper più amato e popolare del momento e facendo il suo personale bilancio sul risultato raggiunto.;

“Si vede che rispetto a prima, il caro Tony è molto molto più levigato, quindi probabilmente utilizza botox, vediamo che il viso è molto più squadrato, più mascolino, quindi qualche punturina qua e là che possono disegnargli la mandibola, il naso, fatte proprio nel punto del liftino. Le labbra mi sembrano un po’ più turgide, quindi un’idratazione delle labbra, vitamine per mantenere il viso e soprattutto un sorriso smagliante, quindi sicuramente ha applicato delle faccette perché quello è un bianco che non è naturale”.

Genny ha ammesso che i ritocchini estetici di Tony Effe sono ben fatti, poco visibili a chi non si intende del settore, dunque un risultato naturale nell’innaturale. Voi cosa ne pensate? Certo al gironi d’oggi è davvero impossibile che i Vip non si siano ritoccati qualcosa e ne è un esempio proprio la compagna del romano, Giulia De Lellis che più volte ha confidato di fare uso di botox senza ripensamenti.