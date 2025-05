Tony Effe e Giulia De Lellis presto genitori: il gesto del rapper per la figlia ha emozionato i fan

News VIP

Tony Effe e Giulia De Lellis saranno presto genitori di una bambina e il rapper ha già deciso come festeggiare l'arrivo della piccola. Ecco il gesto che ha emozionato i fan!

Tony Effe e Giulia De Lellis diventeranno genitori di una bambina tra qualche mese: dopo lo scoop di Chi, l'influencer ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa, pubblicando un post con alcuni scatti dei primi mesi di gravidanza, in cui appare il suo pancione e l'emozione dei due futuri genitori. Il rapper non sembra star nella pelle all'idea di diventare padre e ha già compiuto un gesto per la figlia che ha emozionato i fan.

Tony Effe e quel gesto per la figlia in arrivo: i fan emozionati

L'annuncio ufficiale della gravidanza di Giulia De Lellis ha reso estatici i fan: con un post sui social, l'influencer ha pubblicato alcuni scatti del suo pancione e dei preparativi per accogliere la sua bambina, confermando i rumors di qualche settimana fa. GDL ha anche confermato che lei e il rapper Tony Effe sono in attesa di una bambina: "le tue ragazze" si legge come caption del post, nel quale compaiono anche diverse foto di indumenti rosa che svelano il sesso del futuro nascituro.

In uno dei commenti del rapper era stato anche svelato il nome della bambina, Priscilla, anche se non sembravano esserci conferme. Tuttavia, analizzando meglio le foto postate anche da Tony Effe sul proprio profilo Instagram, i fan hanno notato un dettaglio che dimostra il quale sarà il nome della piccola e anche che Tony Effe ha già deciso come dimostrare il suo amore per la figlia.

In una foto di profilo, infatti, si vedono Giulia De Lellis baciare teneramente Tony Effe, tenendogli una mano sul viso. Sul volto del rapper è comparso un nuovo tatuaggio, che è un tenero gesto per la figlia: il rapper ha infatti deciso di tatuarsi il nome della piccola, confermando così che il nome della bambina sarà Priscilla.

Giulia De Lellis conferma ufficialmente la gravidanza dopo le polemiche degli ultimi giorni

La conferma della gravidanza di Giulia De Lellis arriva a pochi giorni dallo scoop di Chi, il settimanale di gossip, che ha pubblicato alcune foto dell'influencer mentre scattava alcune foto del suo pancione. La diffusione delle foto ha scatenato diverse polemiche sia da parte dell'influencer sia da altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno ritenuto un'invasione della privacy la pubblicazione degli scatti prima che Giulia De Lellis decidesse di diffonderle e di comunicare lei stessa la lieta notizia al momento opportuno.

Di queste polemiche ha discusso anche Alfonso Signorini con la giornalista Grazia Sambruna nel format Boom: il conduttore del GF è parso molto duro nei confronti dell'influencer, tanto che ha dichiarato di "trovare ridicolo il suo atteggiamento". A suo dire, infatti, De Lellis è fin troppo consapevole di come funziona il mondo dello spettacolo e avendo costruito una carriera sulla sua immagine pubblica, perciò, alcune polemiche erano del tutto inutili:"Ma guarda, le foto sono abbastanza chiare. Lei solleva la maglietta e mostra un pancino in evidente stato interessante. E poi diciamocelo: Giulia ha costruito la sua carriera e il suo impero sui social, mostrando ogni momento della sua vita. Ora appellarsi alla privacy fa sorridere. Non è che abbiamo svelato un segreto di Stato. Probabilmente è solo seccata perché non ha potuto fare l’annuncio lei stessa, con il suo solito pacchetto di sponsor e collaborazioni. Ma è il gioco dei media, e il lavoro dei giornalisti è dare notizie, tutto qui".