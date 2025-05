Giulia De Lellis annuncia ufficialmente la sua gravidanza: il post social con le foto del pancione

News VIP

Dopo lo scoop di Chi, Giulia De Lellis ha annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa di una bambina dal compagno, il rapper Tony Effe. Sui social spopolano le foto del pancione pubblicate dall'influencer.

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori: con un post sui social nel quale mostra compaiono le foto del pancione, l'infleuncer ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza. Solo qualche giorno fa, il settimanale Chi aveva pubblicato in esclusiva alcuni scatti che svelavano della gravidanza di GDL, scatenando la reazione piccata dell'influencer.

Con un post su Instagram, Giulia De Lellis ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza. Solo qualche giorno fa, il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop postando alcuni scatti in cui si notava il pancione dell'influencer in bella vista. Il servizio ha scatenato non poche polemiche, poiché è stato ritenuto un'invasione della privacy dell'influencer e diversi vip, come Aurora Ramazzotti, avevano preso le difese della coppia, dichiarando inaccettabile un simile comportamento da parte del magazine.

A distanza di qualche giorno, però, Giulia De Lellis ha deciso di annunciare personalmente di essere in dolce attesa e sul suo profilo Instagram sono apparsi alcuni scatti, tra cui diverse polaroid del suo pancione, oltre a foto che la ritraggono con il compagno Tony Effe. Dalla caption del post e da alcuni scatti di indumenti fotografati dall'influencer si evince che la coppia è in attesa di una bambina. A corredo delle foto, infatti, GDL ha scritto: "Le tue ragazze", taggando poi il rapper.

Quest'ultimo ha poi commentato il post, svelando il nome della piccola, Priscilla, sebbene al momento non ci sia alcuna conferma. Il post è stato preso d'assalto dai commenti di diversi vipponi e influencer, che si sono congratulati con i futuri genitori. Tra questi anche Giulia Salemi, Teresa Langella, Chiara Ferragni, Ida Platano e molti altri.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le polemiche sullo scoop della gravidanza di GDL

Dopo lo scoop di Chi, Giulia De Lellis ha sbottato infastidita sui social e ha lanciato una frecciatina al settimanale di Massimo Borgnis. La diffusione delle immagini del pancione di GDL che confermavano i rumors di una gravidanza dell'influencer ha scatenato diverse polemiche sul web, alimentate dalla stessa Giulia De Lellis.

A queste critiche ha risposto lo stesso Signorini, durante un botta e risposta nel format a Boom con la giornalista Grazia Sambruna: "Ma guarda, le foto sono abbastanza chiare. Lei solleva la maglietta e mostra un pancino in evidente stato interessante. E poi diciamocelo: Giulia ha costruito la sua carriera e il suo impero sui social, mostrando ogni momento della sua vita. Ora appellarsi alla privacy fa sorridere. Non è che abbiamo svelato un segreto di Stato. Probabilmente è solo seccata perché non ha potuto fare l’annuncio lei stessa, con il suo solito pacchetto di sponsor e collaborazioni. Ma è il gioco dei media, e il lavoro dei giornalisti è dare notizie, tutto qui". Il conduttore del GF ha poi proseguito, non mancando di lanciare una frecciatina all'influencer, dichiarando che Giulia De Lellis è ben consapevole dei meccanismi del sistema dello showbiz e che se fosse stato lui il direttore allora avrebbe agito allo stesso modo.