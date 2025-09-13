TGCom24
Tommaso Zorzi pubblica le foto della sua incredibile trasformazione fisica

Tommaso Zorzi, ex protagonista del Grande Fratello e noto influencer, pubblica il prima e dopo della sua trasformazione fisica.

Tommaso Zorzi ha sorpreso tutti su Instagram, pubblicando il prima e il dopo della sua grande trasformazione fisica. Le foto sono strepitose!

Tommaso Zorzi, drastico cambiamento fisico

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che ha vinto sbaragliando la concorrenza, Tommaso Zorzi ha conosciuto una popolarità straordinaria tanto da approdare in nuovi programmi tv su Mediaset, ad esempio come opinionista de L’Isola dei Famosi. Poi Zorzi è stato notato da Warner Bors. Discovery che gli ha proposto un contratto e così è diventato il presentatore di diversi format e ad oggi è uno dei giudici di Cortesie per gli Ospiti, programma amatissimo di Real Time.

Insomma, Zorzi è un volto noto della televisione ma anche un influencer molto amato che conta 2 milioni di followers su Instagram dove alterna polemiche e riflessioni su tematiche importanti a video divertenti che fanno ridere tutti, grazie alla sua ironia pungente e sempre intelligente. Negli ultimi giorni Zorzi è finito al centro del gossip per la sua love story con Alex Di Giorgio, ma ora l’attenzione è tutta sulle ultime foto che ha pubblicato sulla sua pagina personale che mostrano il suo enorme cambiamento fisico. Da diverso tempo Tommaso si dedica alla sana alimentazione e alla palestra e questo ha dato i suoi frutti.

Tommaso Zorzi, il prima e il dopo è incredibile

Ho mantenuto la promessa”, ha scritto Tommaso Zorzi su Instagram pubblicando due foto a confronto che lo ritraggono nel 2021 e poi nel 2025, mettendo in luce l’incredibile cambiamento fisico dell’influencer e presentatore. Tantissimi i commenti positivi e di incoraggiamento sotto queste foto come quello di Marta Filippi, prossima protagonista della nuova edizione de I Cesaroni, poi quello del nuovo compagno Alex Di Giorgio - con il quale l’influencer non ha ancora fatto coming out ufficiale - ma non è mancato anche quello super orgoglioso di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti con il quale creò un legame bellissimo nella casa del Grande Fratello Vip anni fa. Cosa ne pensate? Certo è incredibile il suo impegno perché il cambiamento è davvero enorme e sono i muscoli a parlare questa volta.

